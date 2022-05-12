مشاهد مؤثرة من جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة (صور)

شُيّعت جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، قبل قليل، التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي أمس بالرصاص، أثناء تغطيتها اقتحامات مخيم جنين، وانطلقت جنازتها من مستشفى الاستشاري مدينة «رام الله» الفلسطينية.

وشارك في الجنازة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، في موكب عسكري رسمي وسط مشاهد مؤثرة من الأهل والمشاركين في الجنازة الذين ألقوا الورود على جثمانها.

حضور إعلامي وسياسي

حرص عدد من الإعلاميين والسياسيين التوجه، صباح اليوم، إلى مستشفى الاستشاري في المدينة الفلسطينية لمرافقة موكب الجنازة، لدفنها غدَا بمقبرة صهيون في باب الخليل.

سجل عزاء

وأعلنت الخارجية الفلسطينية، اليوم، فتح سجل عزاء لأبو عاقلة، في مقرات سفارات وبعثات دولة فلسطين في أنحاء العالم، لمدة 3 أيام.

وشهد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفية الفلسطينية، إدانات دولية واسعة ومطالبات لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجريمة التي هزت العالم.

وترصد «الوطن» مشاهد مؤثرة من جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.