أبو مازن: الشهيدة شيرين أبو عاقلة رمز للمرأة الفلسطينية والإعلامية المناضلة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني، إن الصحفية شيرين أبو عاقلة شهيدة فلسطين، وشهيدة القدس، وشهيدة الحقيقة، وشهيدة الكلمة ورمز للمرأة الفلسطينية والإعلامية المناضلة، مشيرًا إلى أنه قرر منحها وسام نجمة القدس.

أبو مازن: بطلة ضحت بحياتها دفاعا عن قضيتها وشعبها

وأضاف أبو مازن، في كلمته خلال تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أن شيرين بطلة ضحت بحياتها دفاعا عن قضيتها وشعبها، وكانت صوتا صادقا ووطنيا، نقلت معاناة أمهات الشهداء والأسرى ومعاناة القدس، والمخيمات والاعتصامات، واقتحامات المدن والقرى.

وتابع، أن جريمة قتل شيرين أبو عاقلة ليست الأولى، حيث سقط العشرات من شهداء الكلمة، من الصحفيين الفلسطينيين والصحفيات، محملا سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قتلها بشكل كامل.

عباس: الاحتلال لن يستطيع تغيييب الحقيقة بجريمته

وأكد، أن الاحتلال لن يستطيع تغيييب الحقيقة بجريمته، مشددةً على ضرورة ألا تمر هذه الجريمة دون عقاب، مشددًا على أنه رفض ويرفض التحقيق المشترك مع السلطات الاسرائيلية لانها هي التي ارتكبت الجريمة كما أن الفلسطينيين لا يثقون بهم: "سنذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الجنائية".

ووجه أبو مازن، العزاء لذويها وزملائها وزميلاتها، مثمنا الدور الكبير للإعلام الفلسطيني والدولي والرأي العام، وكل من أدان هذه الجريمة النكراء.