القوى العاملة: تحصيل 2.9 مليون جنيه مستحقات مصريين بجدة خلال مارس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، والتى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 593 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 2 مليون و905 آلاف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

توفير ألف فرصة عمل

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كل المجالات مع الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، والملحق العمالي عبد الحليم محمود، أكدا أن المكتب تواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال مارس 2022 عن توفير 1000 فرص عمل بالداخل، واعتماد 6000 عقد وتأشيرة عمل بإجمالي بإجمالي فرص العمل والعقود والتأشيرات 7000 فرصة عمل.

تسوية 100 شكوى وديا

وأوضح الملحق العمالي بجدة، أنه تم تسوية 10 شكوى وديا، هي إجمالي عدد الشكاوى التي قدمت للمكتب خلال الشهر، فضلا عن القيام بـ2009 زيارات ولقاءات واستشارات، حيث تم تنفيذ 9 زيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن الرد على 2000 استفسار للعمالة المصرية بجدة من خلال المكتب.