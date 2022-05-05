القوى العاملة تستقبل طلبات 75 من راغبي العمل بالسياحة في البحر الأحمر الأحد

تستقبل مديرية القوى العاملة في البحر الأحمر، بداية من الأحد المقبل، طلبات 75 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 14 مهنة برواتب مجزية في 7 منشآت، بالفنادق والقرى السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، حتى استيفاء العدد المطلوب.

الحد من البطالة

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

تفاصيل فرص العمل

وأوضح سعيد عبدالراضي، مدير المديرية، أنّ الفرص المطلوبة تتمثل في 20 عامل تجهيز وتحضير، 16 مضيفا، 12 مساعد مضيف، 10 مشرفين غرف، موظف استقبال، رئيس قسم بالحلواني، رئيس قسم بالسخن، رئيس قسم بالخباز، ومتلقي طلبات براتب يصل لـ2750 جنيها.

وأضاف مدير المديرية أنّ من بين المهن المطلوبة، 4 مراقبين أمن، 2 عامل مغسلة، عامل نظافة، سائق درجة أولى، و3 عمال مناطق عامة، متابعا أنّ الراغبين في العمل بهذه المهن، عليهم التقدم اعتبارا من الأحد المقبل وحتى استيفاء الطلبات بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية، الدهار، الغردقة، والبحر الأحمر.