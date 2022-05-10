كيف تعرف سمكة الأرنب السامة؟.. تسبب الوفاة ومحظور صيدها وبيعها

تُعتبر سمكة «الأرنب» من أكثر أنواع السمك خطورة، لاحتوائها على كمية كبيرة من السموم، التي قد تسبب الوفاة فور تناولها، كما أنها من الأنواع الممنوع صيدها وتداولها في الأسواق، ولكن بعض معدومي الضمير يقومون بتشفيتها وتقطيعها وبيعها على أنها سمك فيليه.

تحذير من شراء السمك الفيليه المجمد

وحذر مجدي البداوي، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في دمياط، من أن سمكة الأرنب القاتلة، تحتوى على سم قاتل، خاصةً في الكبد وتحت الجلد والنخاع، تكفي لقتل أسرة، إذا تناولت لحمها، وغالباً ما تباع لحم فيليه، ولونها أكثر للبياض.

وأشار «البداوي» إلى أن تناول كبد السمكة فقط يؤدي إلى الوفاة، بعد دخول المصاب في غيوبة كاملة، إذا لم يتم إسعافه سريعاً، وتتراكم المواد السامة أيضاً في أسنان السمكة، بسبب تحلل غذائها الذي يشمل نوعاً من الطحالب الخضر السامة، وهي من الأسماك العدوانية التى تأكل الأسماك الصغيرة واليرقات السمكية وتعيش فى المياه العميقة.

تناولها يشكل خطراً شديداً

وأضاف أحمد الخميسي، صاحب محل أسماك بالسوق العمومي بمدينة رأس البر في محافظة دمياط، أن تناول سمكة الأرنب يمثل خطراً شديداً على الصحة العامة، قد يصل إلى التسمم الغذائي والوفاة، مؤكداً أن موسم السردين هو موسم ولدة سمكة الأرنب، محذراً من الأسماك الصغيرة جداً، التي تأتي بها الشباك التي يتم صيد السردين بها، وتابع أن البائع أو التاجر الأمين يقوم بتنقيتها قبل بيع السردين في السوق، لأن ولدة سمكة الأرنب الصغير تكون وسط السردين.

وحذر «الخميسي» من شراء أي سمك فيليه إلا من بائع مضمون وأمين، لأن سمكة الأرنب تباع غالباً لحم فيليه، مضيفا أن العام الماضي توفيت أسرة مكونة من 3 أشخاص بمنطقة «الجربي» بمدينة رأس البر، عقب تناولها لسمكه الأرنب، قام أحد الصيادين العائدين من السويس بإهدائها لهم، دون أن يعرفها ما تسبب فى وفاتهم جميعا لتأخر إسعافهم.

وتابع قائلاً: «مش أي صياد يقدر يعرف سمكة الأرنب، وهى تشبه سمكة البياض إلى حد كبير، وعندما يتم تشفيتها وتقطيعها لعمل فيليه، يصعب التعرف عليها، بينما الصياد أو البائع الخبير يستطيع أن يتعرف عليها بسهولة».