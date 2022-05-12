103 مليارات جنيه خلال سنة.. ارتفاع إيداعات صندوق التوفير بنسبة 7.7%
كتب:
ماهر هنداوي
12:19 م | الخميس 12 مايو 2022
الجهاز المركزي للإحصاء
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات البريدية لعـام 2020-2021، التي شهدت تطورات واضحة على مستوى أبرز المؤشرات.
صندوق التوفير
بلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 103,1 مليار جنيه، عام 2020-2021، مقابل 95,7 مليار جنيه عام 2019-2020، بزيادة بلغت نسبتها 7.7%.
المعاشات المنصرفة
ارتفعت قيمة المعاشات المنصرفة، إلى 99,7 مليار جنيه عام 2020-2021، مقابل 84,2 مليار جنيه عام 2019-2020، بزيادة بلغت نسبتها 18,4%.
الحسابات الجارية
وصلت قيم المبالغ المودعة، إلى 141,4 مليار جنيه عام 2020-2021، مقابل 136,9 مليار جنيه عام 2019-2020، بزيادة بلغت نسبتها 3,3%.
الطوابع المباعة والنماذج
بلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 266,1 مليون جنيه عام 2020-2021، مقابل 238,2 مليون جنيه عام 2019-2020، بزيادة بلغت نسبتها 11,7%.
وحدات الخدمات البريدية
ارتفع عدد المكاتب البريدية إلى 4106 مكاتب عام 2020-2021، مقابل 4033 مكتبا عاما 2019-2020، بزيادة بلغت نسبتها 1.8%.
خدمة الدفع الإلكتروني
زاد عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني، التي تؤدي خدماتها على مستوى الجمهورية، ليصل إلى 4656 وحدة عام 2020-2021، مقابل 2841 وحدة عام 2019-2020، بزيادة بلغت نسبتها 63,9% (وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد).