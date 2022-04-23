«البريد» توضح حقيقة إهانة عامل نظافة بأحد المكاتب «عايزه يلمع زي وشك»

نفى مصدر مسؤول بهيئة البريد، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إهانة موظف لعامل نظافة داخل أحد مكاتب البريد.

مصدر بالبريد: «الفيديو لا أساس له من الصحة»

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنَّ هذا فيديو تعرض عامل نظافة للإهانة بأحد مكاتب البريد لا صحة له، مؤكداً على أنه تم فتح تحقيق بخصوص هذا الفيديو وتبين أنه مفبرك وأن متادولو هذا الفيديو يسعون لجمع لايكات ومتابعات ومشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

هيئة البريد تحترم موظفيها وجميع العاملين.. والفيديو مفبرك لجمع لايكات

وأكد المصدر على أن الهيئة تحترم كل من يعمل بها، وتسعى إلى تقديم كافة الخدمات للمواطنين بكل جد واجتهاد وحرفية وتسعى دائماً للتوسع فى خدمات البريد للمواطنين فى كافة أنحاء البلاد.

وطالب المصدر، بتحري الدقة فيما ينشر ويتداول، لعدم إحداث بلبلة وتهييج الرأي العام الذي قد يكون متعمد في كثير من الأحيان.

رواد مواقع التواصل يرفضون.. مطالبين بالتحقيق في الواقعة

على الناحية الأخرى، كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لتعرض أحد عمال النظافة قيل أنه يعمل بمكتب تابع لهيئة البريد المصري للإهانة، حيث تم إجباره من قبل موظف آخر بنفس المكتب بمحافظة سوهاج، على مسح وتنظيف الأرضية رغم كبر العامل في السن، قائلا «عايزه يلمع زي وشك».

ولاقى المقطع انتشارا واسعا، كما قوبل بسخط وحالة من الغضب تعبيرا عن رفض مثل هذا السلوك، في صورة تعليقات تندد بذلك الفعل.

كما توجه البعض في تعليقاته بالمطالبة بالتحقيق في الواقعة بشكل رسمي، للوقوف على حقيقة الأمر ومعرفة مدى صحة الواقعة وما بها من ملابسات، وتوقيع العقاب على المخطئ حتى لا يصبح الأمر معتادا ويتم تكراره مع عمال آخرين، قد يتعرضون بالفعل لإنتهاكات.