المؤبد لموظفين في «البريد» في قضية تزوير واختلاس طوابع

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة متهمين بالحبس المؤبد، بتهمة اختلاس وتزوير محررات رسمية في منطقة مصر الجديدة، وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري علي، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء فرج.

اختلاس وتزوير محررات رسمية

أوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 1081 لسنة 2022 جنايات قسم مصر الجديدة، أنّ المتهمين «عبد الغني. ع، موظف»، «محب. ح، موظف»، في غضون الفترة من 31 يوليو 2018 حتى 13 نوفمبر بدائرة قسم مصر الجديدة، المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع «مدير مكتب بريد بالهيئة القومية للبريد»، اختلس أوراقًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن أختلس طوابع بريدية مملوكة للهيئة القومية للبريد، قيمتها 2521945.50 جنيه والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان للتعامل بها لصالح عملاء الهيئة القومية للبريد، فاحتبسها لنفسه بنية تملكها.

وتابعت التحقيقات: ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، واستعمل المحررات المزورة محل الاتهام السالف، فيما زورت من أجله مع عمله بتزويرها بأن احتج بها لدى جهة عمله سترا لجريمة الاختلاس، واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب الجرائم، وبأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بإخفاء المراسلات البريدية الخاصة بالبنك حتى لا ينكشف أمر اختلاس الطوابع البريدية.

اتهامات المتهم الثاني

وأكملت التحقيقات، أنّ المتهم الثاني بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع «مدير مكتب بريد بالهيئة القومية للبريد»، اختلس أوراقًأ وجدث في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس طوابع بريدية مملوكة للهيئة القومية للبريد، قيمتها 1049402.25 جنيه والمملوكة لجهة عمله، والمسلمة إليه بسبب وظيفته للتعامل بها لصالح عملاء الهيئة القومية للبريد، فاحتبسها لنفسه بنية تملكها، ارتكب تزويرًا في محررات رسمية هي الدفاتر الخاصة بمكتب بريد منشية البكري، ويجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بذلك الدفاتر بيع الطوابع البريدية المختلسة بمعرفته في ذات تاريخ توريد شيكات بنكية صادرة من البنك العربي.