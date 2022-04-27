هيئة البريد تعلن عن الفائز بالجائزة الكبرى.. «سليمان» بقى مليونير

أقامت اليوم الهيئة القومية للبريد، حفل السحب على جائزة «المليون جنيه» لعملاء حسابات التوفير، وذلك في إطار حرصها على تشجيع العملاء على الادخار واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية، وقد تم إجراء السحب بمبني البريد بالقرية الذكية بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وجميع قيادات الهيئة، ومحمد أبو العلا عبد اللطيف ممثل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعلن الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن نتيجة السحب على حسابات التوفير «جائزة المليون جنيه» لشهر أبريل 2022، حيث فاز بها العميل سليمان جعفر علي وهو صاحب حساب توفير لدى الهيئة القومية للبريد/ فرع توفير شبرا.

الجوائز تأتي من منطلق التواصل مع العملاء

وفي السياق نفسه، قال «فاروق» إن حملات جوائز حسابات التوفير «ربع السنوية»، تأتي حرصًا من الهيئة على التواصل المستمر مع عملائها وتقديرًا لولائهم الدائم وثقتهم بخدماتها المصرفية المتعددة والمتميزة التي تقدمها، وتعكس حرصها واهتمامها على تقديم تجربة مالية استثنائية لعملائها؛ حيث تسعى الهيئة دائمًا من خلال هذه الحملات التحفيزية إلى تشجيع العملاء الحاليين على زيادة أرصدة حساباتهم وتشجيع المواطنين من غير العملاء على فتح حسابات توفير جديدة لدى أي من مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح «فاروق» أن الهيئة طبقت كافة إجراءات الحوكمة والرقابة المالية الداخلية على كافة إجراءات العمل، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأعلى درجات الجودة، مشيرًا إلى أنه تم ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مكاتب البريد وفقاً لأحدث المعايير الدولية، ليصبح مكتب البريد واجهه المواطن للحصول على الخدمات المالية والحكومية والبريدية.

شروط الاشتراك في جائزة «المليون جنيه»

ويذكر أن جائزة «المليون جنيه»، تقدم لعملاء توفير البريد بصفة «ربع سنوية» بقيمة مليون جنيه، وتنص شروط الاشتراك في المسابقة على أن يكون الحساب توفير «أفراد» وأن يكون نشطًا ويكون الحد الأدنى للرصيد في الحساب 10 آلاف جنيه وقت الدخول في السحب على الجائزة.

ويكون الرصيد وقت إجراء السحب أكبر من أو يساوي رصيد أول المدة «الربع سنوية»، وأن يكون هناك 3 معاملات على الحساب خلال فترة السحب، وأن يمتلك العميل بطاقات دفع إلكتروني مربوطة بحسابه مفعلة ونشطة، ويحق للعميل الدخول في السحب بحساب واحد فقط من حساباته.