حظك اليوم برج العذراء الجمعة 13-5-2022 عاطفيا ومهنيا

حذرت اليوم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برج العذراء من اتخاذ قرارات عاجلة أو متسرعة، ذلك وفق حظك اليوم، على كل من الصعيد العاطفي والمهني.

حيث أكدت خبيرة الأبراج، أن القمر الموجود في برجك اليوم، مولود العذراء، جاء في وضع متنافر مع فينوس، وهذا ما سيجعلك تشعر بالارتباك والتشويش، ويزيد عليه تعرضك لكثير من الضغوط اليوم على الصعيد المهني والعائلي، لهذا يجب أن تتروى في قراراتك ولا تتسرع على الإطلاق، حتى لا تعرض نفسك لأي خسائر مادية واجتماعية.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تنصحك عبير فؤاد، بالتروي اليوم مولد العذراء، على الصعيد المهني، نظرا لأن القمر يتنافر حاليا مع فينوس، وذلك في منزل المال، وهذا سوف يسلط الضوء على المال والأعمال، كما يجب الاهتمام ببعض الالتزامات المتأخرة، لهذا عليك ألا تتسرع في قراراتك المهنية والشرائية، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وفقا لحظك اليوم مولود برج العذراء، فقد تشعر اليوم ببعض الارتباك والتشوش، ولهذا يطالبك الفلك بضرورة ألا تغامر، أو تقوم بالتورط في إعلان وعود لن تستطيع الالتزام بها.