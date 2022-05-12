حظك اليوم برج الميزان الخميس 12-5-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج الميزان من الشخصيات التي تميل للحياة الهادئة والبسيطة، فهو يبتعد عن المشاكل لكنه لا يخشى مواجهتها، وقادر على تحمل المسؤولية بدون التذمر.

أما على الصعيد العاطفي فهو شخصية عاطفية رومانسية، يفضل دائمًا الطرف الآخر حتى على حساب نفسه أو مصلحته الشخصية.

ولأصحاب برج الميزان الراغبين في الاطلاع اليومي على حركة الفلك والأبراج، يعرض «الوطن» فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج لمواليد برج الميزان إن حظك اليوم على المستوي المهني رغم الضغوط، يجعلك اليوم جذابًا ومتحمسًا وقادرًا على الإقناع، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» بينما يكون حظ مواليد هذا البرج على الصعيد العاطفي والعائلي، فإن القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والتألق والجاذبية.

مشاهير برج الميزان

يحاول مواليد برج الميزان الحفاظ على التوازن بين حياتهم العملية والمهنية، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الكينج محمد منير الذي استطاع أن يبني جمهورًا من أسوان إلى القاهرة وأن يخلط الفن النوبي بالمعاصر، والهضبة عمرو دياب الذي تألق على مدار عقود، ولا يزال محتفظا بمكانته، بالإضافة إلي بهاء سلطان.

وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.