حظك اليوم برج العقرب الخميس 12-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يفضل مواليد برج العقرب الاستقلال بحياتهم الشخصية، فهم يعتمدون على أنفسهم، ويحاولون طوال الوقت تطوير مهاراتهم وأدائهم المهني، لكنهم يتأثرون بشدة أمام الصعاب ويحاولون الظهور بشكل قوي متماسك، كما يبرعون في تنفيذه.

ولأصحاب برج العقرب الراغبين في الاطلاع اليومي على حركة الفلك والأبراج، يعرض «الوطن» فيما يلي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج لمواليد برج العقرب إن حظك اليوم على المستوي المهني يتنافر القمر فيه مع المشترى في منزلي الصحة، وعليك أن تتحرك، اليوم، بهدوء حذر، واهتم بألا تفقد تركيزك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» بينما يكون حظ مواليد هذا البرج على الصعيد العاطفي والعائلي، فأنه ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك، وعدم الحديث عن حياتك الشخصية.

مشاهير برج العقرب

ويمتلك معظم مواليد برج العقرب قلوب نقية وبيضاء محبة للخير، ومن أبرز نجوم هذا البرج السير مجدي يعقوب طبيب القلوب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.