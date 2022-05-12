حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 12-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء يجيد التعامل مع الآخرين، فهو يحب أن تكون علاقته جيدة مع الجميع من حوله ويمتلك عددًا كبيرًا من الأصدقاء، فهو مرح بشكل كبير ويحقق سعادة كبيرة مع المجموعة التي يجلس معها لأنه يضيف جوًا من المرح والبهجة.

وأبرز عيوبه أنه هوائي ويمتلك شخصية مزدوجة، وتختلف مزاجيته من شخص لآخر كما أنه متردد بشكل كبير ويأخذ وقتًا كبيرًا قبل أن يأخذ قرار لأنه يأخذ رأي جميع معارفه مما يجعله مشتت بشكل أكبر.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم، الخميس الموافق 12 مايو الحالي، على الصعيد المهني والعاطفي، على النحو التالي:

حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء

عطارد في برجك رغم الضغوط يمنحك يقظة ويساعدك على القيام بواجباتك بهمة ونشاط، ويدفعك لتوطيد علاقتك مع زملائك في العمل مما يساعدك على أن تكون في بيئة أفضل للعمل والإنتاج وتحقيق النجاح، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء

اليوم تقضي أوقات رومانسية سعيدة مع شريك الحياة، ومن الواضح أنك اليوم تتمتع بعطاء كبير لكل من حولك سواء كان أقاربك أو أصدقائك أو زملاءك في العمل حيث أن القمر في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية كبيرة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.