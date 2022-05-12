حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 12-5-2022 مهنيا وعاطفيا

يعتقد البعض أن تاريخ الميلاد يحدد شخصية الإنسان، لأنّه يولد في فترة برج معين يؤثر على حياته وشخصيته، لذلك يتابع الكثيرين بشغف حظك اليوم وتغير حركة الأبراج والفلك لمعرفة تأثير ذلك على حياتهم اليومية.

وللمهتمين، يعرض موقع «الوطن» الخميس الموافق 12 مايو الجاري، ضمن الخدمات التي ينشرها على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية.

حظك اليوم برج الحمل 12-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحمي حقوقك وأن تبذل مجهودًا لتتعامل بهدوء مع من حولك واعتنِ بمشاعرهم مع الحفاظ على مصالحك.

حظك اليوم برج الحمل 12-5-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا قد تشعر بعدم استقرار وتبدو مضطرب المشاعر، اصبر للغد.

حظك اليوم برج الثور 12-5-2022 على الصعيد المهني

القمر والمشتري يتنافران بمنزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ولا تهمل صحتك والزم الكتمان.

حظك اليوم برج الثور 12-5-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة، ومع ذلك احمِ نفسك من المكائد.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-5-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الجوزاء على المستوى المهني، على الرغْم الضغوط.. عطارد في برجك يمنحك يقظة ويساعدك على القيام بواجباتك بهمة ونشاط، ويدفعك لتنمية صلاتك بمن حولك.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمدك اليوم بروح عاطفية ورومانسية وتتألق بعطاء ملحوظ.

حظك اليوم برج السرطان 12-5-2022 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية اليوم قد تتسبب في تأجيل بعض الأمور.

حظك اليوم برج السرطان 12-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر والمشتري معاكسان وقد ينبئ ذلك بخلاف أو سوء تفاهم.. حاول أن تتجنب إظهار مشاعر الغضب.

حظك اليوم برج الأسد 12-5-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وعليك أن تستفيد اليوم من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 12-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات وتستطيع اليوم أنَّ تدير أحاديث ولقاءات ناجحة.

حظك اليوم برج العذراء 12-5-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال و اليوم عليك أن تدقق النظر في خطواتك، وتصرّف في حدود ميزانيتك وحدد نفقاتك.

حظك اليوم برج العذراء 12-5-2022 على الصعيد العاطفي

لا تتسرع اليوم في أقوالك وعليك أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك.

حظك اليوم برج الميزان 12-5-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعلك اليوم جذابًا ومتحمسًا وقادرًا على الإقناع، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 12-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والتألق والجاذبية.

حظك اليوم برج العقرب 12-5-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك أن تتحرك اليوم بهدوء وحذر واهتم بألا تفقد تركيزك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 12-5-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم الحديث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج القوس 12-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدعم أعمالك ومشاريعك، وقد يظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك، فقط انتبه لحقوقك وأقوالك.

حظك اليوم برج القوس 12-5-2022 على الصعيد العاطفي

قد تحقق اليوم تأثيرًا في الطرف الآخر بما لديك من مشاعر غزيرة وغنية.

حظك اليوم برج الجدي 12-5-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تدافع عن حقوقك بلباقة مهما واجهت من تعنت، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 12-5-2022 على الصعيد العاطفي

الكواكب تثير روح النقد والتمرد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.

حظك اليوم برج الدلو 12-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك برغبة في المعرفة مما يصنع فرقًا ويدفعك لعمل طفرة في حياتك.

حظك اليوم برج الدلو 12-5-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك نضجًا عاطفيًا واجتماعيًا.. لديك مزاج جيد، ويلتف من حولك الأحباب.

حظك اليوم برج الحوت 12-5-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد تميل للتشوش والمغامرة ومن المهم أن تدرس جيدًا قراراتك وتنظم نفقاتك.

حظك اليوم برج الحوت 12-5-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمنحك إشراق وطاقة عاطفية وحماسًا، وقد تجمعك بالبعض حوارات إيجابية.