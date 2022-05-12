عاجل .. فنلندا تعلن موقفها من الانضمام إلى الناتو الأحد المقبل

أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ فنلندا ستعلن موقفها من الانضمام إلى الناتو يوم الأحد المقبل، دون مزيد من التفاصيل.

تصريح استفزازي لروسيا

وكان حلف شمال الأطلسي، ناتو، أعلن في تصريح له، وصفه البعض بـ«الاستفزازي لروسيا»، ترحيبه بأمر انضمام فنلندا إلى الحلف.

انضمام فنلندا للناتو

وفنلندا ثاني دولة بعد أوكرانيا تمتلك حدود مع روسيا، وتعلن بشكل مباشر رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وكانت من ضمن أسباب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، اعتراض روسيا على طلب كييف الانضمام بشكل رسمي إلى الناتو، وهو الأمر الذي رأت فيه روسيا تهديدا لأمنها القومي، ورغبة حلف شمال الأطلسي في فرض نفوذه قرب روسيا.