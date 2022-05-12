«معلومات الوزراء» يستقبل وفدا من «إعلام القاهرة» للتعريف بدور وأهداف المركز

استقبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وفدا من طلاب الدراسات العليا بكلية الإعلام جامعة القاهرة، في المقر الرئيسي لمركز المعلومات.

وأوضح المركز في بيان عنه، أنّ اللقاء يهدف لتعزيز وترسيخ علاقات التعاون مع الجامعات المصرية المختلفة، فضلا عن التعرف على دور المركز ومجالات عمله والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها، وكذلك أحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره في منظومة دعم متخذ القرار في مصر.

متطلبات عملية التنمية الشاملة

وأكد المركز، أنّ اللقاء يأتي في ضوء التواصل المجتمعي الذي يتبناه مع مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة الأكاديمية والبحثية، نظرا لأهمية دورها وارتباطه الوثيق بطبيعة عمل المركز ودوره المحوري فكريا وبحثيا، وذلك بما يخدم في النهاية أهداف ومتطلبات عملية التنمية الشاملة للدولة المصرية بوجه عام ويُلبي أولوياتها خلال الفترة المقبلة.

رؤية وأهداف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

وشهدت الزيارة إطلاع الوفد الطلابي على عرض تقديمي كامل عن رؤية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور عمله الرئيسية، وأهم الإدارات والوحدات والمراكز واللجان التابعة له ومجالات عملها، والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها في مجالات دعم القرار، الإتاحة المعلوماتية، والتواصل المجتمعي مع المؤسسات والجهات المختلفة، وكذلك أحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره في منظومة دعم متخذ القرار في مصر.

وأجرى الوفد جولة تعريفية داخل المركز، تفقد خلالها كياناته وقطاعاته المختلفة، بدأت بزيارة مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بالمركز، للتعرف على أهم أنشطته وطبيعة عمله وأهدافه وتاريخ نشأته، ودوره في قياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية، لرسم صورة متكاملة لمتخذ القرار المصري حول نبض الرأي العام.

مقتنيات مكتبة مركز المعلومات

واختتم الوفد جولته بزيارة مكتبة المركز للتعرف على أحدث المقتنيات بداخلها والخدمات التي تقدمها، ودورها في تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير المكتبات المصرية باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات، مشيدين في النهاية بدور المركز الحيوي في دعم متخذ القرار في مصر وما يقدمه من دراسات وأبحاث وتقارير وغيرها من الأنشطة لدعم جهود التنمية بالدولة المصرية على المستويات كافة.

يذكر أنّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي يعد مركز فكر الحكومة المصرية، تتمثل مهمته في دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وتبني رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.