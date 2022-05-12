سفير مصر بكندا يستعرض دور القاهرة في حل النزاعات وتعزيز السلام بـ«أوتاوا»

شارك أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى كندا، كمتحدث رئيسي في المنتدى الكندي الثاني للشرق الأوسط، الذي ينظمه المعهد الكندي للسلام والدبلوماسية يومي 11 و12 مايو الحالي في العاصمة أوتاوا، بمشاركة نخبة من المسؤولين والسفراء والباحثين، من كندا والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والأوروبية.

مصر واستقرار الشرق الأوسط

وتناولت كلمة السفير المصري التي جاءت بعنوان «مصر.. دور داعم للاستقرار في شرق أوسط مضطرب». استعراض أهم الأبعاد الجيوستراتيجية والاقتصادية للتفاعل المصري مع قضايا المنطقة، ودور مصر في حلحلة النزاعات وتعزيز السلام.

سياسة مصر الإقليمية

واستعرض السفير في كلمته، الأسس التي ترتكز عليها سياسة مصر الإقليمية، التي تستند على دعم دور الدولة المركزية، والحلول السلمية للنزاعات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتمسك بمبادئ المواطنة الكاملة، والملكية الوطنية لعملية التحديث والتطوير، مع التأكيد على دور المجتمع الدولي في دعم الأجندات الوطنية للدول العربية وتجنب فرض الحلول من الخارج.

رؤية مصر الشاملة لمكافحة الإرهاب

وأكد السفير أبوزيد، محورية القضية الفلسطينية ومسؤولية المجتمع الدولي عن إعادة إحياء عملية السلام، من خلال رؤية متكاملة وعادلة تحقق هدف حل الدولتين، وجهود مصر لحل الأزمة الليبية واليمنية وغيرها من قضايا المنطقة، مستعرضا رؤية مصر الشاملة في مجال مكافحة الإرهاب، ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني.

وأعقب كلمة السفير المصري، حوارًا مفتوحًا مع الحضور، أجاب فيه عن استفسارات تتعلق بالدور الكندي في الشرق الأوسط وكيفية تفعيله، وقضية السد الإثيوبي، وأهم ملامح وخصائص الجمهورية الجديدة فيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية ودورها الإقليمي.