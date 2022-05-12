إقامة ساحات انتظار ومواقف سرفيس أسفل محور الفريق كمال عامر بالعمرانية

تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال التطوير والتنسيق العام بعدد من المحاور المرورية، إضافة إلى توفير ساحات انتظار ومواقف سرفيس ومناطق خدمية بعيدا عن نهر الطريق، لضمان عدم التأثير على الحركة المرورية .

مراعاة المواصفات الهندسية في «الدورانات»

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال جولة ميدانية، أعمال تنسيق وتجهيز «الدورانات» الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر بمسار شارع ترعة الزمر بنطاق حي العمرانية، وذلك لتسهيل حركة سير المواطنين والقضاء على السلوكيات الخاطئة من بعض قائدي المركبات في السير المخالف.

وأكد المحافظ، ضرورة مراعاة المواصفات الهندسية في أماكن إنشاء «الدورانات»، بحيث لا تؤثر علي الحركة المرورية إلى جانب التسهيل على المواطنين، وذلك من خلال التنسيق مع إدارة المرور .

ساحات الانتظار ومواقف السرفيس

كما تفقد المحافظ ساحات الانتظار ومواقف السرفيس ومواقع البارتشن الجديد أسفل محور الفريق كمال عامر بالعمرانية، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال، حيث يجرى تنفيذ الأعمال الخرسانية للطبقة الأرضية وإجراء التنسيق العام للمواقع.

وأكد المحافظ على مديرية الإسكان بالمتابعة مع الشركة المنفذة، وسرعة تنفيذ الأعمال المحددة لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

كما كلف المحافظ بالانتهاء من الأعمال الخاصة بمواقف السرفيس، للقضاء على المواقف العشوائية المتواجدة بذلك القطاع، موجها باستكمال أعمال الرصف واستغلال عدداً من الساحات الفارغة بعد تمهيدها كساحات انتظار للسيارات، إلى جانب الاهتمام بإجراء التنسيق العام للمواقع ومراعاة أرصفه المشاة.

ووجه المحافظ برفع كفاءة النظافة بمحيط المحور، ورفع مستوى الإنارة، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية.

وخلال الجولة، كلف المحافظ رئيس حي العمرانية برفع كل الإشغالات، وعدم السماح بوجود تعديات للمحال والمنشآت التجارية والمعارض بنهر الطريق، للحفاظ على مكتسبات أعمال التطوير الجارية بالطريق، مع شن حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع المتفرعه من شارع ترعة الزمر وتحقيق الانضباط.