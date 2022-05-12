كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا ثانيا في أقل من أسبوع

قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدد باتجاه البحر الشرقي، اليوم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية «يونهاب»، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأضاف الجيش الكوري الجنوبي، أن هذا الإطلاق يعد أحدث تجربة صاروخية للشمال بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي «يون سيوك-يول».

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عن الإطلاق الصاروخي لكوريا الشمالية، لافتة إلى أن هذا الإطلاق يعد العرض السادس عشر للقوة لكوريا الشمالية هذا العام، وأنه لم يتوفر حتى الآن تفاصيل أخرى بخصوص هذا الصارخ الباليستي.

ويأتي هذا الإطلاق بعدما أطلقت كوريا الشمالية، ما يبدو صاروخاً باليستياً، يوم السبت الماضي، تم إطلاقه من غواصة، ويعتبره عدد من المراقبين صاروخاً عابراً للقارات.