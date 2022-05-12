جمال شعبان يحذر من 9 معلومات خاطئة عن أمراض القلب.. بينها التدخين

قدم الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، والعميد السابق لمعهد القلب مجموعة من النصائح للوقاية من أمراض القلب، مصحوبة بتصويب لعدد من المفاهيم الخاطئة، التي يعتقدها الكثيرون.

وأوضح «شعبان» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة التي يؤمن بها البعض ويجب تصحيحها منعًا للإصابة بأمراض القلب أو حدوث مضاعفات غير مرغوب بها.

التاريخ العائلي لأمراض القلب

وأكد «شعبان» أن الكثيرين يعتقدون أنه إذا كان الشخص يمتلك تاريخًا عائليًا بالإصابة بمرض القلب، وأصاب المرض والديه، فهذا يعني أنه سيصاب به أيضًا.

والحقيقة أن ذلك اعتقاد خاطئ، فأمراض القلب ليست كلها وراثية، وطبيبك يجب أن يعرف إذا كان والداك، أحدهما أو كلاهما، قد أصيبا بأحد أمراض القلب قبل بلوغهما الـ65 من العمر ولكن الوراثة ليست قدراً، فأنت تستطيع أن تتحكم بالعديد من مسببات الخطر، كالتدخين أو البدانة أو نظامك الغذائي أو مستويات الكوليسترول في الدم.

أمراض القلب وصغار السن

ومن بين الاعتقادات الخاطئة والشائعة بين الملايين، أن أمراض القلب لا تصيب إلا الكبار، والحقيقة أن المراهقين يمكن أن تتراكم على شرايينهم الدموية الرئيسية طبقات الدهون، وقد تكون البدانة في الطفولة أو مرض السكر، هي الخطوة الأولى نحو مأساةٍ قلبية تستمر العمر كله: «شفنا حالات كتير تحت سن العشرين في معهد القلب، والنظام الغذائي المتوازن ضروري لصحة الإنسان مهما كان عمره».

ومن بين المعلومات الخاطئة المتداولة، أنه إذا كان وزن الشخص طبيعيا، فهذا يعني أن مستويات الكوليسترول لديه طبيعية وأنه بأمان، والصحيح أنه في كل يوم يموت أشخاص نحفاء بمعدلات كوليسترول منخفضة، ولا شك أن الوزن الطبيعي ومعدلات الليبيدات الطبيعية هما أمران جيدان، ولكن الوزن والنظام الغذائي ليسا إلا جزءًا من الصورة الكاملة، وعليك بالإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة، ومراقبة ضغط الدم لديك.

ويربط الكثيرون من النساء بين كون إصابتهن بسرطان الثدى أمرًا شائعًا أما أمراض القلب فهى أمر نادر، ليوضح «شعبان» أن أمراض القلب تقتل النساء بنسبة أكبر من سرطان الثدي، ولا سيما النساء اللائي قد تجاوزن سن اليأس: «يجب على الرجال والنساء اتباع نظام غذائي متوازن، والالتزام بنمط حياة صحي، ولا فرق بين الجنسين في ذلك».

التدخين وأمراض القلب

وأكد استشاري أمراض القلب، أن بعض الأشخاص يعتقدون أن السجائر تضر الرئتين ولا تضر القلب، وأن سيجارة واحدةً لا تضر والسيجارة الإلكترونية بديل آمن، والصحيح أن التدخين يمثل كارثة على الجسم كله، خاصة القلب والشرايين، فهناك علاقة بين التدخين وكل أمراض القلب، من تصلب الشرايين إلى اضطراب النبضات والسكتة القلبية، وسيجارة واحدة تساوي عشر سجائر في الضرر، والسيجارة الإلكترونية قاتلة.

ويتبادر إلى ذهن البعض أنه إذا كان الشخص مدخنًا لفترة طويلة، فإن الامتناع الآن عن التدخين لن يجديه نفعًا، ولكن ما لا يعلمه الملايين هو أنه بمجرد أن تتوقف عن التدخين، يبدأ جسدك فورًا في إجراء عدة عمليات حيوية لتقليل احتمالية إصابتك بأمراض القلب وسرطان الرئة والمثانة والقولون، حتى تصبح في مستوى أولئك الذين لم يدخنوا قط.

وتابع «شعبان» خلال منشوره على «فيسبوك»، أن المداومة على تناول عقاقير تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم وأن الشخص يمكنه تناول ما يشاء من الطعام، وذلك من أكثر الاعتقادات الخاطئة شيوعًا، فلكل شيء حسابه، وقد تقلل هذه الأدوية من نسبة إصابتك بالأمراض القلبية، ولكنها لا تؤدي إلا نصف المهمة فقط، أما الباقي فعليك، ويبدأ ذلك بالنظام الغذائي السليم، والإقلاع عن التدخين، ومراقبة ضغط الدم لديك.

أسباب أمراض القلب

ويترسخ اعتقاد خطير لدى البعض، في أن السبب الرئيسي لأمراض القلب هو انسداد الشرايين التاجية، ولكن العكس هو الصحيح، إذ إن الذبحة الصدرية، أو الآلام الصدرية البسيطة، يمكن أن تحدث دون انسداد الشرايين أو تصلب شرياني مزمن، وعلة السكتة القلبية يقف وراءها شبكة معقدة من العوامل، والتي تشمل: كيميائية الجسد، الالتهابات، ووجود ما يسمى الطبقة المترسبة غير المستقرة على جدران الشرايين، والأوعية الدموية محاطة بجدران ذات طبقات متعددة، إذ يتسلل الكوليسترول الموجود في الدم إلى تلك الطبقات مكونا جيوبا دهنية صغيرة.

وفي بعض الحالات تصاب هذه الجيوب الدهنية بالارتخاء ثم تلتهب ثم تنفجر، مسببة تجلط الدم المار بها، وهذه الجلطة المفاجئة تعيق انسياب الدم وتسبب سكتة قلبية، كل ذلك قد يحدث في ثوان معدودات.

واختتم استشاري أمراض القلب منشوره على «فيسبوك»، بأن هناك أشخاصا يعتقدون أن التمارين الرياضية العنيفة والنظام الغذائي السليم هما وحدهما القادران على إنقاذك، وأن قدرًا معقولا من التمارين، ونظاماً غذائياً جيدا قد يحققان لك الكثير، وأن الجهد الشديد مفيد للجسم، وهو أمر غير صحيح، فالجهد الشديد ضار بقلبك، بل بجميع جسدك: «ربما لا نستطيع أن نتجنب أمراض القلب بشكل مطلق، ولكن بدون هذه النصائح لا أمل لدينا للقضاء على هذا العدو القاتل».