قرعة الحج 2022 تقع على 102 شخص في الإسماعيلية.. 3 فازوا قبل إجرائها

فاز 102 شخص في محافظة الإسماعيلية، في القرعة العلنية للحج التي نظمتها وزارة الداخلية لهذا العام، إذ أعلنت مديرية أمن الإسماعيلية الأسماء كاملة، في مؤتمر داخل إحدى نزل الشباب.

وقال اللواء منصور لاشين مدير الأمن، خلال كلمة الافتتاح، إن عدد المتقدمين لـ قرعة الحج 2022، بلغ 887 مواطنا، اختير منهم 102 شخص، كحصة مقررة للمحافظة.

وحضر مراسم القرعة اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء تامر طبالة مفتش وزارة الداخلية، واللواء هشام مروان مساعد مدير الأمن، والعميد محمد حسن مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، وعدد من القيادات الأمنية.

مفتش الوعظ بالإسماعيلية: من تقدموا أوجّروا بالنية

ألقي الشيخ جمال علي مفتش الوعظ بمديرية أوقاف الإسماعيلية، خطبة قصيرة عن فضل الحج، قبل بدء القرعة العلنية، أكد خلالها، أن من تقدموا لقرعة الحج 2022، أوجّروا على نيتهم.

وأضاف علي، أن الرسول الكريم حج مرة واحدة، وهي حجة الوداع، مشيرا إلى أن الحج فرض في العام التاسع هجريا، ويؤدي المسلمون المناسك حتى هذا العام.

أجراءات احترازية بين الحضور

شهدت قرعة الحج 2022 العلنية، في محافظة الإسماعيلية، إجراءات احترازية مشددة، بالتنبيه على ارتداء الكمامات، ووفرت مديرية الأمن كمامات مجانية للمواطنين قبل الدخول، وسط التزم بإجراءات التباعد بين الحضور، وترك مقعد فارغ بين كل شخص، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت القرعة، فوز 3 أشخاص دون إجراء القرعة، كونهم الأكبر سنا بين المتقدمين، وهم: محمد والي موسي عبد العظيم، من مركز التل الكبير، ونادية حافظ سيد أحمد النجار، وفاطمة عليوة همام العزب.