أسعار الحج السياحي 2022 في مصر.. لا تشمل قيمة تذاكر الطيران

لمدة عامين حُرم الملايين من المسلمين من زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج والعمرة بسبب جائحة فيروس كورونا، ومع عودة الحياة إلي طبيعتها نسبيًا، تمكن المسلمون من أداء المناسك المقدسة، لذا يبحث الكثير عن أسعار الحج السياحي 2022 في مصر، وتفاصيل عدد التأشيرات المتاحة والضوابط والشروط التي يجب اتباعها.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها، أسعار الحج السياحي 2022 في مصر، بعد اعتمادها من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأصدرها في بيان رسمي، أمس، بالإضافة لعرض ضوابط أداء المناسك المقدسة.

أسعار الحج السياحي 2022 في مصر

ووفق المعلن من وزارة السياحة، فأن أسعار الحج لهذا العام تمّ تحديدها بناءً على عدد التأشيرات المتاحة، إذ تنقسم إلى مستويين، الأول 5 نجوم، والثاني الحج الاقتصادي، مع العلم أن تلك الأسعار لا تشمل قيمة تذاكر الطيران، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار الحج الـ5 نجوم

يصل عدد التأشيرات المتاحة لهذا المستوى إلى 2760 تأشيرة، وجاءت أسعارها كالآتي:

- صف أول مباشرة أمام الحرم يبدأ من 177 ألفًا و500 جنيه.

- صف ثاني بسعر 157 ألفًا و500 جنيه.

أسعار الحج الاقتصادي

أما أسعار الحج الاقتصادي، فيبدأ من 82 ألفًا و500 جنيه وحتى 92 ألفًا و500 جنيه، وجاءت عدد التأشيرات المتاحة لهذا المستوي 6 آلاف و440 تأشيرة.

وكشف بيان وزارة السياحة أنَّ أسعار الحج السياحي المعلنة قد تخضع للتغيير في حال ورود أية تغييرات من الجانب السعودي.

ووفق بيان وزارة السياحة، فأنه لحجز تأشيرة الحج، لابد من دفع قيمة جدية الحج التي تكون 30 ألف جنيه للمستوى الـ5 نجوم، و20 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي.

ضوابط الحج السياحي

وجاءت أهم ملامح ضوابط الحج السياسي لهذا العام، كالآتي:

- التزام شركات السياحة إن المتقدمين للحج السياحي، لم يسبق له التقدم لأي جهة منظمة للحج هذا العام.

- الالتزام بكل الاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية.