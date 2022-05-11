قرعة الحج السياحي 2022.. إعلان أسماء الفائزين 25 مايو

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام، وحددت موعد إجراء قرعة الحج السياحي 2022، لاختيار الفائزين بأداء الحج هذا العام من إجمالي المتقدمين.

موعد قرعة الحج السياحي 2022

وأشارت إلى أن موعد قرعة الحج السياحي 2022 يكون 25 مايو الجاري، على أن تبدأ شركات السياحة في تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي لهذا العام من اليوم وحتى 20 من الشهر الجاري.

عدد تأشيرات الحج السياحي

وأوضحت الوزارة بعد إعلان موعد قرعة الحج السياحي 2022، أن عدد تأشيرات الحج السياحي لهذا العام 9200 تأشيرة تم تقسيمها على مستويين؛ الأول اقتصادي وتم تخصيص 6440 تأشيرة له، والثاني 5 نجوم وتم تحديد 2760 تأشيرة له.

وأكدت أن المواطنين المتقدمين للحج السياحى المستوى الاقتصادي عليهم دفع 20 ألف جنيه كمقدم لرسوم جدية الحجز عند تسجيل أسمائهم، فيما يدفع المواطنون المتقدمون للحج السياحي مستوى الـ5 نجوم 30 ألف جنيه عند تسجيل الأسماء، على أن يتم رد قيمة رسوم جدية الحجز لمن لم يتم اختيار اسمه في القرعة الإلكترونية للحج السياحي التي تقام 25 مايو الجاري في موعد أقصاه شهر من تاريخ إجراء القرعة.

وحددت الوزارة السقف العددي لأسماء المتقدمين، المسموح به لكل شركة سياحة كالتالي:

أولا: بالنسبة لشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج المستوى الاقتصادي، 80 اسما بالنسبة لشركة السياحة فئة أ، و60 اسما لشركات السياحة فئة ب، و40 اسما لشركات السياحة فئة ج.

ثانيا: بالنسبة لشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج فئة 5 نجوم، فإن كل شركة يسمح لها بتسجيل 60 اسما لشركات السياحة فئة أ، و40 اسما لشركات السياحة فئة ب، و20 اسما لشركات السياحة فئة ج.