بدء إجراء قرعة الحج في مديريات الأمن على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة الداخلية بدء إجراء قرعة الحج في عدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1443هـ/2022م، بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1443هـ/2022م.

انتهاء مدة تقديم طلبات حج القرعة

وذكرت الوزارة أنّه بعد نتهاء مدة تقديم طلبات التقدم لحج القرعة، والتي استمرت من يوم الأحد الموافق 24/4/2022م حتى يوم الجمعة الموافق 6/5/2022م، تقرر البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1443هـ/2022م، من خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022 وحتى يوم السبت الموافق 14/5/2022 على النحو التالي:

مواعيد إجراء القرعة

الثلاثاء الموافق 10/5/2022 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن «أسوان - الوادي الجديد – الفيوم – الشرقية – دمياط – مطروح - البحر الأحمر».

الأربعاء الموافق 11/5/2022 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن «الأقصر- أسيوط – الجيزة - الدقهلية – بورسعيد – الإسكندرية – جنوب سيناء».

الخميس الموافق 12/5/2022 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن «قنا – المنيا – القليوبية – الغربية – الإسماعيلية – البحيرة – شمال سيناء».

السبت الموافق 14/5/2022 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن «سوهاج - بني سويف - المنوفية – كفر الشيخ – السويس - القاهرة».