بدء تسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي 2022.. 20 ألف جنيه رسوم جدية

بدأت شركات السياحة في تسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي على الموقع الإلكتروني https://trans.hajj.gov.eg، وذلك استعدادا لإجراء القرعة الإلكترونية واختيار الفائزين بأداء المناسك هذا العام.

وستُجرى القرعة يوم 25 مايو الجاري، ووفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام فإن عملية تسجيل الأسماء ستستمر حتى يوم 20 من الشهر الجاري.

20 ألف جنيه رسوم جدية الحجز

وأشارت الضوابط المنظمة للحج السياحي، والتي اعتمدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس الأول، إلى أن كل المتقدمين للحج عليهم دفع رسوم جدية حجز عند تسجيل الأسماء، وقيمتها 20 ألف جنيه للمتقدمين للمستوى الاقتصادي، فيما سيدفع المتقدمون لمستوى 5 نجوم 30 ألف جنيه، على أن يتم رد قيمة رسوم جدية الحجز لمن لم يتم اختيار اسمه، وذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخ إجراء القرعة.

أسعار برامج الحج هذا العام

وأوضحت الضوابط، أن أسعار برامج الحج السياحي هذا العام جاءت على النحو التالي:

أولا: بالنسبة لمستوى 5 نجوم والذي تم تقسيمه لبرنامجين:-

1- مستوى 5 نجوم (صف أول)، ويكون السكن خلال بفنادق لا تبعد عن الحرم المكي بأكثر من 250 مترا، فإن سعر البرنامج بلغ 177 ألفا و500 جنيه، دون تذكرة الطيران.

2- برنامج 5 نجوم (صف ثان)، ويكون إقامة الحجاج به على مسافة من 250 مترا حتى 1250 مترا من الحرم، وسعره 157 ألفا و500 جنيه، دون احتساب تذاكر الطيران.

وأشارت الضوابط إلى أن أسعار برامج الحج الاقتصادي جاءت على النحو التالي:

1- البرامج التي سيتم إقامة الحجاج خلالها بفنادق سياحية بمكة المكرمة (موسم كامل)، وبمسافة لا تبعد عن الحرم المكي بأكثر من 1250 مترا، بلغ السعر 92 ألفا و500 جنيه، دون احتساب ثمن تذكرة الطيران.

2- البرامج التي سيتم الاقامة بفنادق سياحية بمكة المكرمة (موسم كامل)، بمسافة تبعد عن الحرم المكي من 1250 مترا حتى 3000 متر، بلغ سعر البرنامج 87 ألفا و500 جنيه، دون احتساب ثمن تذكرة الطيران.

3- البرنامج الاقتصادي تحسين 5 نجوم، والذي يتم تقسيم إقامة الحجاج بمكة ما بين الإقامة بفنادق بجوار الحرم وأخرى بمنطقة العزيزية، أو ما يماثلها، سجل 82 ألفا و500 جنيه، دون احتساب ثمن تذكرة الطيران.