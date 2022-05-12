افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري 24 يوليو.. وتوزيع الجوائز 8 أغسطس

ينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، يوم 24 يوليو المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على نفس المسرح.

وخلال أيام، سيشكل الفنان يوسف إسماعيل قوام اللجنة العليا للمهرجان، وسيتحدد أول اجتماع لكل أعضائها؛ لمناقشة وتحديد كل تفاصيل وملامح الدورة المقبلة.

المهرجان القومي للمسرح المصري

ويستهدف المهرجان القومي للمسرح المصري عرض نماذج متميزة مما قُدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر، ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلّاق، وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا، من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

وتستعد قطاعات وزارة الثقافة المنتجة للأعمال المسرحية، مثل الهيئة العامة لقصور الثقافة، والبيت الفني للمسرح، والبيت الفني للفنون الشعبية، للمشاركة في المهرجان المرتقب، والذي تشارك به أيضا الكيانات ومؤسسات المجتمع المدني، حيث يعد المهرجان صورة كاملة لحالة وتطور المسرح المصري على مدار دورات انعقاده.

اختيار الأعمال المشاركة في المهرجان

وتقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقديم موسمها المسرحي الحالي في المواقع الثقافية بالأقاليم والمحافظات المصرية، استعداد لاختيار العروض المشاركة في الدورة المقبلة من المهرجان، وتستمر التصفيات الحالية إلى منتصف يونيو المقبل على مسارح بيوت وقصور الثقافة والتي تقدم مجانا للجمهور.

وقال الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن هناك طفرة وتنوعا فيما تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة من فعاليات خلال الموسم الجاري، إذ يقترب عدد العروض من 500 عرض مسرحي، مشيرا إلى أن فلسفة العروض تركز على تقديم معالجات متنوعة للتراث المصري والعربي والعالمي، فضلا عن طرح القضايا الاجتماعي التي تهم المواطنين وتتماس مع طموحاتهم وثقافتهم.