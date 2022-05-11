«قصور الثقافة»: عرض الملك لير على مسرح المنصورة 10 أيام مجانا

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عرض مسرحية «الملك لير» ابتداء من الليلة ولمدة 10 أيام مجانا على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة أمام عمر أفندي، والعرض من إنتاج فرقة المنصورة القومية، وذلك ضمن الموسم المسرحي الحالي الذي يستمر إلى منتصف يونيو المقبل بالأقاليم الثقافية، ويقدم العرض في الثامنة والنصف مساء.

تفاصيل عرض الملك لير

العمل مأخوذ عن مسرحية الملك لير تأليف وليم شكسبير، ترجمة الدكتور محمد عناني «لي» لـ إدوارد بوند ترجمة خالد عباس، والعرض إخراج أحمد الدسوقي.

العرض بطولة فرقة المنصورة القومية، ويقوم بالأدوار: لير «رجائي فتحي»، كِنت «أشرف عودة»، المهرج «محمود العتباني»، جونريل «هبة جمال ريجان»، كورديليا «ندى كمال»، جلوستر «ياســر موافي»، والعمل من تأليف موسيقى وألحان المايسترو زياد هجرس، توزيع موسيقي مصطفى حافظ، وغناء زياد هجرس، وإسراء عاطف، وأشعار أحمد رجب.

مسرحية الملك لير

والملك لير مسرحية تراجيدية، تدور أحداثها في بريطانيا القديمة، حيث يقرر الملك العجوز لير التخلي عن ملكه وتقسيم ثروته على بناته الثلاث، كورديليا، ريجان، وجونريل.

وكانت خطة لير في وهبه لأكبر مساحة من مملكته لابنته الأكثر حبا له وهي ابنته الصغرى كورديليا. الا ان شقيقتيها الطلمعتين المخادعتين، تكذبان على والدهما بطريقة عاطفية ساخرة ومبالغ فيها.

الشقيقتان الكبريان تخونان ثقة الملك لير وتتخليان عن وعدهما لوالدهما بدعمه، هذا دفع الملك إلى الجنون ويساعده إيرل كنت، الذي، رغم نفيه من المملكة بسبب دعمه كورديليا، يبقى في بريطانيا متنكرا في زي أتباع مخلصين للملك.

الابنة كورديليا الصغرى الأكثر حبا لوالدها والتي تزوجت من ملك فرنسا، مُلزمة بغزو بلدها الأصلي بجيش فرنسي من أجل إنقاذ والدها المهمل ويتم إحضارها إلى لير لتهتم به، وتساعده على استعادة عقله وهيبته.