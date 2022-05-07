وزيرة الثقافة تنعى شهداء القوات المسلحة بغرب سيناء: «قدموا أرواحهم فداء لمصر»

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، شهداء الوطن من رجال ومقاتلي القوات المسلحة الذين سقطوا بسبب الحادث الإرهابي الغاشم بمنطقة غرب سيناء في أثناء أداء واجبهم في الحفاظ على مقدرات البلاد، وقدموا أرواحهم فداء لمصر.

وأكدت وزيرة الثقافة أن هذه الأعمال الوضيعة لن تنال من وحدة الشعب المصري ولن تزيده إلا إصرارا على مواصلة البناء والتنمية، مضيفةً: «نسأل المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان»، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، داعيةً الله أن يحفظ أبناء الوطن القائمين على أمنه وسلامته.

إحباط هجوم إرهابي على إحدى نقاط رفع المياه «غرب سيناء»

وأعلن المتحدث العسكري أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة؛ مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب، واقتلاع جذوره.