«قصور الثقافة» تواصل فعاليات «ابدأ حلمك» لاكتشاف المواهب الجديدة

تستمر ورش تدريب فنون المسرح «ابدأ حلمك» بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، لتدريب الشباب في المحافظات لاكتشاف المواهب الجديدة، تمهيدا لاعتمادها فرق نوعية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

ابدأ حلمك

وأضاف الفنان أحمد الشافعي، المدير التنفيذي للمبادرة ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية في الهيئة العامة لقصور الثقافة، أنّ مشروع «ابدأ حلمك» يعمل حاليا في 3 محافظات: الجيزة، وأسوان وكفر الشيخ، بعد الانتهاء من التدريب في بني سويف وبورسعيد، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سيتم تدشين المبادرة بمحافظات شمال سيناء، سوهاج، العريش، البحيرة، المنيا.

السينما بين إيديك

وتابع «الشافعي»، أنّ مشروع «ابدأ حلمك .. السينما بين ايديك»، يواصل عمله في التدريب داخل الورش على فنون السينما، من إخراج ومونتاج وسيناريو، وعلى أيدي متخصصين، والمشروع قائم حاليا في بورسعيد، وجار تنفيذه بقصر ثقافة بورسعيد في الفترة من 7 حتى 14 مايو الحالي.

وأكد أنّ المشروع يتناول النواحي الفنية لصناعة فيلم سينمائي، وورش التدريب، وهي متاحة لجميع الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية مجانا، على ألا يقل أعمار المشاركين في ورشة السينما عن 16 عاما.

وورش «ابدأ حلمك» أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة بالأقاليم لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، ويهدف لاستثمار طاقات الشباب بمختلف أقاليم مصر لإثراء الحركة المسرحية، في إطار العمل على الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع، وكذلك تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين على مستوى المحافظات.

وفي سياق آخر، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الورش، وبينها ورش الفنون تشكيلية والحرف البيئية على مستوى الجمهورية، والملتقيات فنية، وبينها ملتقى الحديد ببورسعيد، وملتقى الملح في سيوة، وآخر في النوبة، وغيرها في سانت كاترين، وملتقى الأقصر، وغير ذلك من الفعاليات المحلية والدولية.