تعاون مصري تايلاندي في مجالات التصنيع المختلفة وشراكات جديدة طويلة

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفير «بوتابورن ايوتوكسان»، سفير مملكة تايلاند بالقاهرة، لعرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية من خلال التعاون مع كبري الشركات التايلاندية، وتحديد آليات تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعة المختلفة ومنها الإلكترونيات والسيارات والنقل والصناعات الطبية والميكنة الزراعية ومشروعات تنقية وتحلية المياه وغيرها، إلى جانب بحث اشتراك الشركات التايلاندية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة

وأشار رئيس العربية للتصنيع إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، مؤكدا تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات التايلاندية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، لافتا إلى بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والأفريقية.

عقد شراكات جديدة طويلة الأجل

من جانبه، أشاد «بوتابورن ايوتوكسان»، بالقدرات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى أنه يستهدف بهذه الزيارة بحث عقد شراكات جديدة مشتركة طويلة الأجل في كافة مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية.

وأعرب «ايوتوكسان» عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خاصة الاقتصادية، وزيادة حجم الإستثمارات التايلاندية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحراك تنموي شامل وما توفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة.