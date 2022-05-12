«وان-إيفرا»، تطالب بالتحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة: انتهاك فاضح للقانون الدولي

دعت المنظمة العالمية للصحف وناشري الأنباء «وان-إيفرا»، ومنتدى المحرّرين العالميين، إلى إجراء تحقيق شامل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والسلطات الفلسطينية لتحديد سبب الوفاة المأساوية للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

مطالبات بالتحقيق في حادث شيرين أبوعاقلة

وقال «وان- إيفرا»: «يجب محاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي، إذا ثبت بالفعل أنّ شيرين أبوعاقلة قد استُهدفت عمدا بسبب عملها كصحفية».

وأكدت المنظمة على موقعها الالكتروني أن الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، كانت تنقل الأخبار من بلدة جنين المحتلة بالضفة الغربية، عندما تمّ إطلاق النار عليها وأصيبت بجروح خطيرة.

«وان إيفرا»: كان من الممكن التعرف على أنها صحفية

وذكرت المنظمة العالمية للصحف وناشري الأنباء «وان-إيفرا» أنه رغم أنّه كان من الممكن التعرّف علي شيرين أبو عاقلة بوضوح على أنّها صحفية وترتدي معدّات الحماية الشخصية، بما في ذلك خوذة، وأُصيبت أبوعاقلة برصاصة في رأسها.

واستُشهدت شيرين أبوعاقلة الصحفية الفلسطينية الأمريكية البارزة والمراسلة المخضرمة، في الصراع بين إسرائيل وفلسطين، أثناء تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيّم اللاجئين في جنين، ونُقلت إلى المستشفى، لكنها توفّيت متأثرة بجراحها بعد وقت قصير.