«صحة البرلمان»: انتهاء قانون المسؤلية الطبية خلال شهر

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة الصحة بالبرلمان تتعاون بشكل مستمر مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ونقابة التمريض، لبحث أوضاع أطقم التمريض، ومنها على سبيل المثال تحسين معاش نقابة التمريض.

قانون المسؤلية الطبية

وأشار رئيس لجنة الصحة بالبرلمان إلى أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من قانون المسؤولية الطبية خلال شهر، وسيعمل على ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، للحفاظ على حقوق المرضى وأعضاء الفرق الطبية.

حاتم: تحية للتمريض على دوره في جائحة كورونا

وتابع حاتم خلال كلمته بالإحتفالية باليوم العالمية للتمريض الذي نظمته نقابة التمريض تحت اشراف وزارة الصحة والسكان بأكاديمية الأميرة فاطمة، قائلا إن التمريض يعمل على بذل قصاري جهده للوقوف جنب الى جنب مع الأطقم الطبية للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

وقام رئيس لجنة الصحة بالبرلمان بتوجيه التجية الى طاقم التمريض، وبالأخص منهم الذي تغيبهم الموت، نظرا لما قدموه من مجهود كبير خلال جائحة فيروس كورونا واصرارهم على تنفيذ المهام فى الجائحة التى استطاعت أن تربك أقوي الأنظمة الصحية على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن الإحتفالية حضرها عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، ونقابة التمريض، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والنقباء العموم بمختلف النقابات المهنية، وعمداء كليات التمريض.