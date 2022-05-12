تويوتا BZ4X: طرح أول سيارة كهربائية للشركة اليابانية اليوم

طرحت شركة «تويوتا موتور»، أول سيارة كهربائية ببطارية منتجة بكميات كبيرة في اليابان اليوم الخميس للتأجير فقط، وهي استراتيجية تقول شركة صناعة السيارات إنها ستساعد في تخفيف مخاوف السائق بشأن عمر البطارية وقيمة إعادة البيع.

لا تزال الموديلات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء أكثر شيوعًا في سوق تويوتا المحلية أكثر من السيارات الكهربائية (EVs)، التي شكلت 1% فقط من سيارات الركاب المباعة في اليابان العام الماضي، وفقًا لبيانات الصناعة، ومع ذلك، لا يزال السوق ينمو بسرعة، كما أن شركات صناعة السيارات الأجنبية، بما في ذلك شركة تسلا تحقق تقدمًا واضحًا في شوارع مدن مثل طوكيو.

من خلال تجميع التأمين وتكاليف الإصلاح وضمان البطارية في الصفقة، ستؤجر شركة تويوتا سيارات bZ4X الرياضية متعددة الاستخدامات بما يعادل 39000 دولار أمريكي للسنوات الأربع الأولى، والإلغاء في أول 48 شهرًا بما يعني رسومًا إضافية، بحسب ما أعلنته الشركة.

الشركة تزود سياراتها بالكهرباء بحلول عام 2030

وقالت تويوتا في ديسمبر الماضي إنها ستخصص ثماني تريليونات ين «62 مليار دولار»، لتزويد سياراتها بالكهرباء بحلول عام 2030.

تهدف شركة صناعة السيارات إلى استئجار 5000 من سيارات الدفع الرباعي في السنة المالية الحالية، وتخطط شركة صناعة السيارات لبدء بيع bZ4X في أسواق أخرى في وقت لاحق من هذا العام، وقد بدأت الطلبات المسبقة بالفعل في بعض البلدان الأوروبية.

قال سيجي سوجيورا، كبير المحللين في معهد توكاي طوكيو للأبحاث، في مذكرة بحثية، إن السيارات الكهربائية أصبحت شائعة في أوروبا من خلال برامج التأجير التي يقدمها أصحاب العمل، وربما تحاول تويوتا اتباع نهج مماثل لتعميم السيارات الكهربائية.

وقفزت واردات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ثلاث مرات تقريبًا لتصل إلى رقم قياسي بلغ 8610 مركبة في عام 2021، وفقًا لبيانات مجلس السيارات، ومع ذلك، لا يزال صانعو السيارات اليابانيون حذرين بشأن التحول إلى حارة الكهرباء بالكامل.