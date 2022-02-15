«تويوتا بيلتا 2022» من أكثر السيارات ترخيصا بمصر.. الأسعار والمواصفات

لم يمض 6 أشهر على إطلاق السيارة الجديدة في سوق السيارات المصري «تويوتا بيلتا موديل 2022»، حتى سجلت مبيعات بنحو 16% من السيارات الحديثة، وإجمالي تراخيص العلامة التجارية اليابانية تويوتا في مصر خلال شهر يناير 2022، وجرى تسجيل 288 سيارة في مختلف وحدات المرور بجميع أنحاء محافظات الجمهورية .

ووفقا للتقرير الصادر من إدارات المرور تحت إشراف اللواء مؤمن سعيد مساعد أول وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، أن أعداد السيارات المرخصة من العلامة التجارية تويوتا كورولا في مصر، خلال شهر يناير الماضي، بلغ نحو 1260 سيارة مسجلة بوحدات المرور، إذ تصدرت قوائم تراخيص سيارات تويوتا بنسبة 69.7%.

تويوتا بيلتا في المرتبة الثانية بحصة سوقية 16%

ثم احتلت السيارة تويوتا بيلتا في المرتبة الثانية بحصة سوقية 16% مسجلة نحو 288 سيارة، أعقبتها السيارة فورتشنر في المركز الثالث بحصة بلغت 7% بواقع 127 سيارة.

وجاءت في المرتبة الرابعة «تويوتا راش»، بقوائم تراخيص سيارات تويوتا في مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 4.9% بإجمالي نحو 90 سيارة، تلتها السيارة تويوتا chr في المركز الخامس بحصة بلغت 1.2% بواقع 21 سيارة.

ووفقًا للوكيل الحصري لتويوتا بيلتا، فإن السيارة، تنتمي لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلية بفئتين مختلفتين في التجهيزات.

السيارة بقوة 105 أحصنة

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 105 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 138 نيوتن/ متر، المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، و5 سرعات في النسخة المانيوال.

فيما جاءت أسعار تويوتا بيلتا 2022، الفئة الأولى بسعر 235 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الفئة الثانية نحو 275 ألف جنيه.