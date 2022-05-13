أيتن عامر تكشف سر نجاح أغنية «خطافة الرجالة»: كلماتها خفيفة وقريبة من الناس

تعيش الفنانة أيتن عامر حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، بعد نجاح مسلسلها الأخير «مكتوب عليا»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وقدمت من خلاله شخصية «روقة» التي نالت إعجاب الجمهور والمشاهدين .

أيتن عامر تتحدث عن أغنية «خطافة الرجالة»

وقالت أيتن عامر لـ«الوطن»، إنها سعيدة بطرح أغنية «خطافة الرجالة» وردود الفعل عليها، «أغنية خطافة الرجالة لكل بنت عندها واحدة مقضياها لايكات وقلوب لحد ميخصهاش، وهي أغنية قريبة للجمهور ولمست قلوب الفتيات والشباب، وهذا م اشجعني على غنائها هي أن كلماتها خفيفة على آذان المستمعين».

وأشارت أيتن عامر إلى أنها تسعي لطرح أكثر من أغنية منفردة كل الفترة المقبلة، وخاصة أن الجمهور أصبح متجاوبا معها في ذلك الأمر .

وتتعاون آيتن عامر، في أغنية خطافة الرجالة، مع الشاعر أحمد علاء، والملحن أحمد مصطفى، وكذلك الموزع «زوم»، وذلك حسبما أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أخر أعمال الفنانة أيتن عامر الغنائية

وقد طرحت الفنانة أيتن عامر، مارس الماضي، أغنيتها الجديدة «كانت بتسهر» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي أغنيتها الثانية بعد أغنية «بناقص» التي طرحتها مؤخرًا، وأغنية «كانت بتسهر» من كلمات آية عاطف، ألحان نورهان البغدادي، توزيع وميكس وماستر زوم.

أخر أعمال الفنانة أيتن عامر

شاركت أيتن عامر في مسلسل «مكتوب عليا»، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري "Kmedia Production"، بطولة النجوم أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، هلا رشدي، محمود السيسي، وهنا زهران وغيرهم، العمل عرض في رمضان 2022