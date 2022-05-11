أيتن عامر تطرح أغنيتها الجديدة خطافة الرجالة.. وتوجه رسالة للفتيات

طرحت الفنانة أيتن عامر، أغنيتها الجديدة خطافة الرجالة عبر تطبيق أنغامي، ووجهت أيتن عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام رسالة للبنات.

وكتبت أيتن عامر: «أغنية خطافة الرجالة لكل بنت عندها واحدة مقضياها لايكات وقلوب لحد ميخصهاش، الأغنية موجودة دلوقتي تقدروا تسمعوها على منصة أنغامي كلمات أحمد علاء، وألحان نييس، وتوزيع زووم».

كلمات أغنية خطافة الرجالة

وتقول كلمات أغنية خطافة الرجالة لـ آيتن عامر: «عينك يدب فيها رصاصة.. راحة جاية عليه.. زي ما بيقولوا عينيها فيه وتقول هاها.. عمالة تلفي وتحاولي. وتقولي لازوقي ولا ستايلي.. وأتاريكي عمالة تتحايلي عشان تشوفيه.. خطافة الرجالة حرصوا منها».

مسلسل مكتوب عليا

وحققت الفنانة أيتن عامر خلال السباق الرمضاني 2022، نجاحا كبيرا من خلال مسلسل مكتوب عليا، الذي جسدت خلاله دور رقية، وهي فتاة تقع في حب ابن خالتها «جلجل»، ولكنه لا يبادلها نفس المشاعر ويحاول إبعادها عن طريقه ولكنها لم تستسلم وتحاول لفت نظره إليها بشتى الطرق إلى أن تنتصر في النهاية عليه، وتجعله يقع في حبها ويكتشف هو الآخر في النهاية أنه يبادلها نفس المشاعر.

ويشارك في بطولة مسلسل «مكتوب عليا» مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبد الجليل، حنان سليمان، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.

مسلسل مكتوب عليا ينتمي لنوعيه المسلسلات الكوميدية، وحقق نجاحا كبيرا خلال السباق الرمضاني، وتصدرت مشاهده التريند ومؤشرات البحث على جوجل.