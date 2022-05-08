أيتن عامر تطرح أغنية خطافة الرجالة قريبًا «فيديو»

طرحت الفنانة آيتن عامر، البرومو الدعائي الأول لأغنيتها الجديدة، التي تحمل اسم «خطافة الرجالة»، تمهيدًا لطرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كلمات وصُناع أغنية خطافة الرجالة لـ آيتن عامر

وتتعاون آيتن عامر، في أغنية خطافة الرجالة، مع الشاعر أحمد علاء، والملحن أحمد مصطفى، وكذلك الموزع «زوم»، وذلك حسبما أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتقول كلمات أغنية خطافة الرجالة لـ آيتن عامر: «عينك يدب فيها رصاصة.. راحة جاية عليه.. زي ما بيقولوا عينيها فيه وتقول هاها.. عمالة تلفي وتحاولي. وتقولي لازوقي ولا ستايلي.. وأتاريكي عمالة تتحايلي عشان تشوفيه.. خطافة الرجالة حرصوا منها».

آيتن عامر تتعاون مع أكرم حسني في مكتوب عليا

وكانت الفنانة آيتن عامر، شاركت في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل مكتوب عليا، حيث شاركت مع كل من أكرم حسني، هنادي مهنا، حنان سليمان، هلا رشدي، إسماعيل فرغلي، محمود السيسي، عمرو عبد الجليل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

بناقص.. أولى أغاني آيتن عامر بعد كشف موهبتها الغنائية

يذكر أنّ الفنانة آيتن عامر كشفت عن موهبتها الغنائية للجمهور مؤخرًا، حيث طرحت أول أعمالها الغنائية في شهر يناير الماضي، وجاءت باسم «بناقص»، وكانت من ألحان وليد سعد، وكلمات تامر حسين وتوزيع أحمد إبراهيم، حيث قررت إهداء تلك الأغنية إلى البنات، قائلة: «الأغنية إهداء مني لكل بنت لأن فكرة الكليب بتناقش موضوع مهم وفيه رسالة بسيطة هتشجعهم جدًا».