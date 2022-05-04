أيتن عامر تسجل أغنيتها الجديدة «خطافة الرجالة».. فيديو

أعلنت الفنانة أيتن عامر، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، تسجيل أغنيتها الجديدة «خطافة الرجالة».

كواليس أغنية خطافة الرجالة

ونشرت أيتن فيديو لها خلال تسجيل الأغنية، معلقة: «كواليس أغنية خطافة الرجالة stay tuned عشان هما كتروا أوي فكان لازم نوثق الحدث».

مسلسل مكتوب عليا

وتألقت الفنانة أيتن عامر خلال السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل مكتوب عليا، الذي جسدت خلاله دور رقية، وهي فتاة تقع في حب ابن خالتها «جلال»، الذي تحاول لفت نظره إليها بشتى الطرق ولكنه لم يتقبلها حتى حدث تحول في شخصيتها وأصبحت قوية؛ ليكتشف في النهاية أنه9ا أقرب الأشخاص إليه.

ويشارك في بطولة مسلسل «مكتوب عليا» مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبد الجليل، حنان سليمان، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.

وحقق مسلسل مكتوب عليا نجاحا كبيرا خلال السباق الرمضاني، وتصدرت مشاهده التريند ومؤشرات البحث على جوجل.