مهلة أسبوعين.. التموين تطالب المواطنين بتسجيل رقم تليفون رب الأسرة

خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين حاملي البطاقات التموينية برسالة جديدة عبر بونات صرف الخبز، ظهرت لأصحاب البطاقات اليوم الخميس 12 مايو 2022، والتي نصت على تسجيل رقم التليفون الخاص باسم صاحب البطاقة التموينية لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك تجنبا لوقف بطاقة التموين.

تحذير جديد عبر بونات صرف الخبز.. تجنب وقف بطاقة التموين

وتضمنت رسالة وزراة التموين والتجارة الداخلية عبر بون صرف الخبز للمواطنين حاملي بطاقة التموين، مهلة محددة للمواطنين الذين تسلموا رسالة تسجيل الهاتف المحمول عبر البون، إذ منحت الوزارة مهلة محددة بأسبوعين من أجل تنفيذ التعليمات وتسجيل رقم الهاتف، محذرة، عبر بون صرف الخبز، أيضا أن عدم الالتزام بالتعليمات سيؤدي في النهاية إلى وقف بطاقة التموين نهائيا، مما يعني عدم تمكن الأسرة من صرف الخبز المدعم أو السلع التموينية الشهرية.

تسجيل رقم تليفون باسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين

وجاءت نص الرسالة التي تسلمها عدد من المواطنين اليوم عبر بونات صرف الخبز لمن قام بشراء الخبز البلدي المدعم اليوم، كالتالي: «برجاء تسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة خلال أسبوعين حتى لا يتم إيقاف البطاقة».

تجدر الإشارة، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تستهدف حاليا عبر بونات صرف الخبز، مجموعة من المواطنين مستحقي الدعم التمويني والحاملين للبطاقات التموينية، من أجل تحديث بيانات عبر سيستم منظومة التموين، إذ بدأت الوزارة بموظفي الحكومة خلال شهر مارس الماضي والتي طالبتهم بتقديم بيان بالدخل الشامل للأسرة تمهيدا لحذف أصحاب الدخول المرتفعة من المنظومة، كما استهدفت الوزارة أيضا خلال شهر أبريل الماضي أصحاب السيارات الخاصة من أجل حذف مالكي السيارات موديل عام 2018 ومال يليه.