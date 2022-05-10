تحديث بيانات بطاقة التموين.. مصير المتقدمين بتقارير الدخل والسيارة

انتهت مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية من تسلم التقارير الخاصة بأصحاب البطاقات التموينية حول تحديث بيانات بطاقة التموين، بعد أن بدأت في تسلم هذه التقارير من المواطنين ممن تسلموا رسائل عبر بونات صرف الخبز بداية من شهر مارس الماضي وحتى 25 أبريل 2022، بهدف ضبط وتحديث قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني.

تحديث بيانات بطاقة التموين

وفي تصريح صحفي سابق للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أوضح أنَّ الهدف من تحديث بيانات بطاقة التموين هو تنقية منظومة الدعم التمويني من الفئات غير المستحقة من أجل وصول الدعم الحكومي للفئات الأولى بالرعاية فقط من خلال الإبقاء عليهم ضمن قاعدة بيانات المنظومة التموينية باعتبار أنَّ هذه الفئات هي الأكثر استحقاقًا للدعم.

مصير أصحاب البطاقات التموينية المتقدمين بتقارير تحديث البيانات

وقالت مصادر خاصة لـ«الوطن» إنَّ مصير أصحاب البطاقات التموينية المتقدمين بتقارير حول الدخل الشامل لهم أو حول موديل السيارة التي يمتلكونها، إما سيكون الإبقاء عليهم داخل منظومة الدعم، أو حذفهم من المنظومة حال التأكّد من عدم استحقاقهم.

وأوضحت المصادر أنَّ مكاتب التموين حاليًا ترسل ما تسلمته من قبل المواطنين إلى الوزارة، من أجل البدء في بحث هذه الملفات عبر سيستم منظومة الدعم، ومعرفة الفئات التي سيتمّ حذفها من المنظومة، حيث تسلمت مكاتب التموين التقارير التالية:

1- تقارير حول بيانات الدخل الشامل للأسرة التي تسلمت رسالة عبر بون صرف الخبز بتقديم بيان الدخل لمكتب التموين، وذلك تمهيدًا لحذف أصحاب الدخول العليا والمرتبات المرتفعة.

2- تقارير حول السيارة التي تمتلكها الأسرة، بشرط أن تكون مستخرجة ومعتمدة من المرور، وذلك تمهيدًا لحذف مالكي السيارات الحديثة «موديل 2018» فأحدث.