تسجيل رقم الهاتف لأصحاب بطاقات التموين.. هل متاح على موقع دعم مصر؟

يبحث العديد من أصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددها ما يقرب من 23 مليون بطاقة، مدرجة على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني، عن كيفية تسجيل رقم الهاتف لرب الأسرة المقيد اسمه على بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر، وذلك ضمن إجراءات وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط منظومة الدعم التمويني من أجل وقف بطاقة الأسر غير المستحقة للدعم بهدف إيصال الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

هل متاح تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر؟

ويتيح موقع دعم مصر عدة خدمات تموينية للمواطنين، حيث يوفر على وجه التحديد 4 خدمات تموينية، في حين أن خدمة تسجيل رقم الهاتف لصاحب البطاقة التموينية غير متاحة حاليا عبر الموقع، إذا تتم من خلال شركات الاتصالات ثم تقديم شهادة بالتسجيل إلى المكتب التمويني، بحسب ما أكدته مصادر خاصة لـ«الوطن»، فيما تشمل الخدمات التموينية المتاحة عبر الموقع التالي:

1 - إصدار بدل تالف لبطاقة التموين.

2 - تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

3 - استلام عن صرف البطاقة.

4 - استعلام عن حالة طلب.

وتجري وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا، عدة إجراءات جديدة على منظومة الدعم التمويني، والتي تهدف في النهاية إلى تنقية البطاقات من غير المستحقين، إذ بدأت الوزارة في شهر مارس الماضي في الإعلان عن حذف أصحاب الدخول والمرتبات المرتفعة من البطاقات التموينية، فضلا عن حذف مالكي السيارات الحديثة خاصة السيارات موديل عام 2018 فأحدث، كما طالبت الوزارة مجموعة من المواطنين عبر «بونات صرف الخبز»، بتحديث الرقم القومي الخاص بهم.

تعليمات وزارة التموين لأصحاب بطاقات التموين

وقامت الوزارة بإرسال تعليمات عبر بونات صرف الخبز الشهريين الماضيين وتحديا خلال شهر مارس وأبريل الماضي، والتي نصت على ما يلي:

** تقديم بيانا بالدخل الشامل للأسرة صاحبة البطاقة التموينية.

** تقديم إثبات بعدم امتلاك سيارة موديل 2018 فأحدث.

** تحديث الرقم القومي لأفراد البطاقة التموينية.