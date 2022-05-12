تطبيقات توصيل بديلة للمواصلات.. خصومات تصل لـ120 جنيها

في كثير من الأحيان يضطر المواطنون إلى استقلال المواصلات العامة، حتى يستطيعوا الوصول إلى وجهتهم، سواء كانوا ذاهبين إلى العمل أو لإجراء أي مشوار آخر، لكن هناك فئة كبيرة لا تفضل استقلال الوسائل العامة، ما يجعلها تبحث عن طرق أخرى للانتقال من مكان لآخر، وفي تلك الحالة، تكون تطبيقات النقل الخاصة هي البديل الأمثل.

وخلال الفترة الأخيرة الماضية، أُطلق العديد من تطبيقات النقل الخاصة، والتي تتيح للمواطنين فرصة طلب سيارة خاصة يتم استخدامها في التنقل من مكان لآخر عن طريق الهاتف المحمول، وتقدم تلك التطبيقات عروضًا وخصومات خاصة للمواطنين، تصل إلى 120 جنيهًا خصم على الرحلة الأولى، وجاءت تلك التطبيقات كالتالي:

تطبيق «أوبر»

وبالنسبة لتطبيق «أوبر» فهو التطبيق الأول من نوعه الذي أطلق في مصر، ونظرًا لكونه التطبيق الأول يثق به الكثير من العملاء والسائقين، نظرا لما يوفره للآخرين من وسائل آمان، كما أنه يقدم لمستخدمى التطبيق لأول مرة خصومات أيضا.

تطبيق «كريم»

يعد تطبيق «كريم» ثاني تطبيق أطلق في مصر من هذا النوع من التطبيقات، وتعتمد عليه فئة كبيرة من العملاء، نظرًا لأنه أكثر التطبيقات تشابهًا مع أوبر، كما أنه يتميز بسهولة استخدامه خاصة للراغبين في استخدامه للمرة الأولى، ويمكن من خلاله اختيار الطريقة التي يتم الدفع بها، سواء كانت بالفيزا أو بالكاش.

تطبيق «سويفل»

على الرغم من اتجاه العديد من العملاء إلى تطبيقات النقل الخاص، فإن هناك فئة أخرى تفضل استقلال النقل الجماعي، وهذا ما يوفره تطبيق «سويفل» للركاب، كما أنه يمكن استخدامه في السفر من محافظة لأخرى، ويقدم الكثير من الخصومات والعروض في الكثير من الأحيان.

تطبيق «ديدي»

يعد تطبيق ديدي هو آخر تطبيق من نوعه للنقل الخاص تم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة الماضية، وجاء لينافس التطبيقات الأخرى بتقديم مبلغًا ترحيبيًا للعملاء يصل إلى خصم بقيمة 120 جنيها في الرحلة الأولى، ويتميز بالعديد من مميزات الأمان المتعددة والمختلفة عن التطبيقات الأخرى.