أوبر وكريم تدرس تحريك أسعارها بعد زيادة البنزين: لا تتناسب مع تكلفة التشغيل

تدرس شركات النقل التشاركي الذكي «أوبر- كريم- إن درايف- دي دي»، لتحريك أسعار خدماتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن قررت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار البنزين 25 قرشا والإبقاء على أسعار السولار دون زيادة.

الأسعار الحالية لا تتناسب مع تكاليف التشغيل الخاصة بالخدمة

وقالت مصادر مسؤولة من بشركات النقل التشاركي لـ«الوطن»، أنها تدرس حاليا تحريك أسعار الخدمة، على خلفية تحريك سعر البنزين صباح اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن هذه الأسعار الحالية لا تتناسب مع تكاليف التشغيل الخاصة بالخدمة.

وأضافت المصادر، أن السوق المصرية تعتبر من أكبر الأسواق في المنطق وهناك أعداد كبيرة من مستخدمي خدمات النقل التشاركي.

أوبر تستحوذ على كريم بـ 3.1 مليار دولار

وشهدت الفترة الأخيرة احتدام المنافسة في سوق النقل التشاركي، ودخول تطبيقين جديدين للسوق المصرية، وتقديمهما مغريات كثيرة للكباتن، لاستقطابهم للعمل معها بدلا عن التطبيقات الأقدم، ما دفع شركة كريم «التابعة لشركة أوبر مصر»، لتقديم كثير من الحوافز للكباتن حتى تحافظ عليهم بدلا من تركها والتوجه للعمل لصالح تطبيقات أخرى، واستحوذت شركة أوبر على شركة كريم نتوركس، يناير 2020، في صفقة قدرت قيمتها بـ 3.1 مليار دولار، مع الحفاظ على الاسم التجاري لشركة كريم.

تعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى

و قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع الحالي «أبريل / يونيه 2022»، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتي 7,50 جنيه للتر بنزين 80 و 8,75 جنيه للتر البنزين 92 و 9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه مع ثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء .