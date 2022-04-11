خوذات مجانية لسائقي «الاسكوتر» بشركة أوبر في مصر

أعلنت شركتا أوبر وأكسا مصر عن توسعة شراكتهما طويلة الأمد لتشمل توزيع خوذ على سائقي سكوتر النشطين الذين يستخدمون تطبيق أوبر في مصر.

ومن خلال هذه المبادرة، توفر الشركة آلاف الخوذات المجانية، المقدمة والممولة من أكسا مصر، لسائقي سكوتر الذين يستوفون الشروط، ويرغبون في الحصول عليها وذلك بهدف المساعدة في الحد من الإصابات المرتبطة بقيادة الدراجات النارية في مصر.

إطلاق خاصية للتحقق من ارتداء سائقي سكوتر للخوذ

وتزامنا مع المبادرة، جرى إطلاق خاصية جديدة للتحقق من ارتداء سائقي سكوتر للخوذات، حيث سيُطلب من السائق التقاط صورة شخصية من خلال التطبيق، ويبدأ تفعيل تلك الخاصية لفترة أولية فور استلام الخوذات للراغبين في الحصول عليها.

وقال عبد اللطيف واكد، المدير العام لشركة أوبر في الشرق الأوسط وأفريقيا: «نضع السلامة في صميم كل ما نقوم به، ولذلك يسعدنا توسيع شراكة أوبر مع أكسا مصر لتوزيع الخوذ المجانية للآلاف من سائقي سكوتر، بهدف المساعدة في تحقيق تجربة أكثر أماناَ للمستخدمين والحد من الإصابات المرتبطة بـالدراجات النارية في مصر. نؤمن أن التعاون في القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا في مواجهة التحديات الحضرية، مثل السلامة، ويمكن أن يكون له تأثيراً كبيراً على العامة».

جهود تطوير منظومة النقل في مصر

وقال المهندس السيد متولي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري: «تبذل الحكومة المصرية جهوداً كبيرة لتطوير منظومة النقل في مصر، وصناعة النقل التشاركي هي لاعب رئيسي في هذه المنظومة».

وأضاف متولي: «سعداء بشراكة أوبر مع أكسا مصر التي ستقوم بتوزيع خوذات مجانية لسائقي سكوتر الذين يستخدمون تطبيق أوبر وذلك لتعزيز معايير السلامة، ونعتقد أن المزيد من الشراكات من جانب مختلف الأطراف المعنية هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلامة على الطرق، وبدعم من الحكومة، يلعب القطاع الخاص دوراً محوريا في جعل رحلات التنقل أكثر أماناً على الطرق».

أوبر وأكسا مصر توزعان خوذات مجانية لسائقي الاسكوتر

وأوضح عمر شلباية، عضو مجلس الإدارة لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر والقائم بأعمال العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمين مصر أنه في إطار شراكتنا الطويلة مع أوبر على مر السنين، قدمت أكسا مصر تغطيات تأمينية متعددة للركاب والسائقين الشركاء أثناء قيامهم برحلات من خلال أوبر.

وأضاف: «فخورون بتوسيع شراكتنا من خلال توفير خوذات لسائقي السكوتر الذين يستخدمون تطبيق في أوبر، والذي يتماشى مع مهمتنا لحماية كل ما يهم المصريين وضمان رحلات أكثر أمانًا لهم على الطريق».

وبدأت شراكة أوبر مع أكسا مصر في عام 2016، وتستمر في تزويد الركاب والسائقين بتغطية تأمينية في حالة الوفاة الناتجة عن الحادث والعجز الكلي أو الجزئي المستديم والنفقات الطبية الناتجة عن الحادث خلال أية رحلة مع أوبر في مصر، بالإضافة إلى تعويض السائقين بفرص الأرباح المفقودة.