«رضوان» يطالب بسحب حضانة أطفاله من جدتهم: «مراهقة وعايزة تتجوز واحد أد ابنها»

بعد أن تم طلاقهما بعد 9 سنوات زواج، لجأ «رضوان» لمحكمة الأسرة ليطالب بحضانة أطفاله من جدتهم بعد زواج والدتهم منذ 3 سنوات، وقال في سجل الدعوى إنه لا يرغب بعد الآن في أن يتربى أبنائه مع جدتهم بسبب أسلوبها، وأنها ليست متفرغة لهم بسبب اهتمامها بنفسها وكأنها فتاة في الـ20 من عمرها، وأنها كثيرة الخروج وتتركهم بمفردهم، كما أنه تحدث معها أكثر من مرة، لكنها تعند معه، وعندما أخبر ابنتها لم تهتم إلا بحياتها الجديدة.

عائلته رفضت الزيجة بسبب والدتها

حكى «رضوان» لقاضي محكمة الأسرة تفاصيل زيجته التي انتهت بالطلاق، بسبب عِند زوجها، وقال إنه قابل زوجته خلال عملهما في ذات الشركة، وبعد فترة من الصداقة تبادلا الإعجاب وعرض عليها الزواج، لكن اعترض أهلها عليها بسبب أسلوب والدتها وكثرة زيجاتها، لكن رفض أخذها بذنب والدتها وأصر على الزواج منها ووقف في وجهه أهله، وخطبها، وكان سعيدًا للغاية وبدأ في تجهيزات شقة الزوجية، ووافق على جميع طلبات والدتها من مقدم ومؤخر صداق، وتمليك شقة فاخرة.

طلاق بعد 9 سنوات و3 أطفال

ولم يحدث بينهما أي خلاف طوال فترة الخطبة، على العكس كانت تعامله بكل حب واحترام، وقدرت أن تكسب حب عائلته وتعيد العلاقات الطيبة بينهما، وبعد عام ونصف تمت الزيجة، وانتقلا للعيش معًا في منزل واحد، لكنه صدم من طباعها، واعتقد أنه سيتعود وأن بداية الزواج دائمًا صعبة، وحاول التأقلم على طباعها لكنها كانت عنيدة، وخلال 9 سنوات أنجبنا 3 أطفال، وكان متحمل كل شيء من أجلهم، لكن فاض بيه الكيل واتفقا على الطلاق.

دعوى حضانة بعد نية جدتهم الزواج من شاب

وتابع «رضوان» عن سبب دعوى الحضانة، قائلًا: «بعد الطلاق، أمهم اتجوزت وطبعًا الحضانة راحت لجدتهم، وكنت بشوفهم باستمرار، ومع الوقت بدأت أحس أنها مهمله فيهم وبتخرج كتير، ومهتمة بحاجات مش من سنها ومعتبرة نفسها طفلة مراهقة، وحاولت أشتكي لطليقتي أكتر من لكنها مهتمة بحياتها الجديدة، ومن فترة عرفت أن جدتهم هتتجوز واحد أد ابنها، ولما قولتها إني هاخد منها العيال مهتمتش بأي حاجة غير نفسها».

واختتم الأب دعواه أنه حاول أكثر من مرة أن يتفاهم مع طليقته ووالدتها بعيدًا عن المحاكم، ويحصل على حضانة أطفاله لأنه لا يستأمن عليهم معهما ولكن دون جدوى، ليلجأ لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ويقيم دعوى ضم حضانة ضد جدتهم حملت الرقم 911، ولازالت الدعوى أمام المحكمة.