وكيل «خارجية الشيوخ»: الإرهاب لن يثني الدولة عن استمرار الحوار الوطني

استنكرت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، وأمين الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة ضابط و10 جنود، أثناء دفاعهم عن إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء.

وأشارت النائبة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن توقيت الحادث يدعو للتساؤل لاسيما، وأنه جاء بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني بين كافة القوى في المجتمع؛ للوصول إلى رؤية مشتركة لمستقبل مصر وتحقيق استراتيجية مصر 2030.

الحادث رسالة من الجماعات المتأسلمة لتعطيل الحوار الوطني

وقالت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذا الحادث رسالة من الجماعات المتأسلمة لتعطيل هذا الحوار الوطني ومحاولة لفرض نفسها عليه، رغم رفضها من المجتمع المصري، مشددة على أن هذه الجماعات لن تستطيع أن تثني القيادة السياسية من المضي قدما في تحقيق دولة ديمقراطية تجمع كافة أطياف المجتمع لتحقيق السلم المجتمعي المطلوب.

ولفتت «سليمان»، إلى أن اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سيسفر عن رد قوي على محاولات زعزعة الأمن والاستقرار والمضي قدما في الحوار الوطني.

يشار إلى أن مجلسي النواب والشيوخ، قد أدان الحادث الإرهابي الذي وقع غرب سيناء وراح ضحيته عدد من شهداء الوطن، في إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.

الأعمال الإرهابية لن تنال من عضد أبطال القوات المسلحة

وشدد مجلس الشيوخ، في بيان، أن الأعمال الإرهابية اليائسة لن تنال من عضد أبطال القوات المسلحة الذين تترسخ عقيدتهم في افتداء وطنهم بأرواحهم؛ لتطهير أراضيه من براثن الإرهاب والجماعات الظلامية.

كما خصص مجلس النواب، جزءا من جلسته البرلمانية أمس؛ لإدانة الحادث الإرهابي، ووقف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء.