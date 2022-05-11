عضو مجلس الشيوخ: قطاع الطرق يشهد طفرة استثنائية غير مسبوقة

قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريح الحكومة بأن 93% نسبة تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى؛ أبلغ دليل يعكسه ما شهده قطاع النقل من طفرات غير مسبوقة في عمر الدولة المصرية خلال الآونة السابقة.

هلال: الطفرة نوعية وكمية نشهدها بكل المحاور

وأضاف «هلال» خلال استضافته ببرنامج «صباح البلد»، وتقدمه الإعلامية فاتن عبدالمعبود، المُذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الطفرة التي حدثت هي طفرة نوعية وكمية نشهدها في كل المحاور والطرق التي ساهمت في تسهيل حركة النقل، إضافة للمشروعات العملاقة المتمثلة بالقطار الكهربائي والقطار السريع وغيرها من المشروعات الأخرى.

هلال: الإنشاءات التي تحدث في قطاع النقل حاليًا صديقة للبيئة

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الإنشاءات التي تحدث في قطاع النقل حاليًا صديقة للبيئة، حيث أن قطاع النقل أحدث طفرة غير عادية على المستوى الخدمي والاقتصادي، لافتا إلى أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية يعكس حرصه الشديد على متابعة الوضع أولا بأول بجميع المناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

وأشار إلى أن الاجتماع الأخير لسيادته جاء من أجل الاطمئنان على الوضع الاقتصادي والحالة المعيشية للمواطن المصري.

وتابع: «العالم كان بيعتقد أن أزمة كورونا هي أزمة غير مسبوقة، لكن ما يحدث حاليا هو أزمة غير مسبوقة، حيث لا يستطيع العالم إطعام نفسه، بخلاف زيادة نسب التضخم».