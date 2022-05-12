مصدرو الغذاء يبحثون زيادة الصادرات مع مستوردي إندونيسيا

قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية إنه تم تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين مجموعة QONI UTAMA" INTERNATIONAL" الأندونيسية وعدد من الشركات أعضاء المجلس بهدف بحث زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإندونيسية.

6 لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركة الإندونيسية ومنتجي عسل وزيت زيتون

وأكد المجلس في تقرير له اليوم أنه تم، بالتعاون والتنسيق مكتب التمثيل التجارى في جاكرتا، تنظيم 6 لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركة الإندونيسية، وعدد من الشركات أعضاء المجلس المُنتجة لعسل النحل، وزيت الزيتون.

وأشار إلى أن المستوردين في أندونيسيا أشادوا بالمنتجات المصرية مؤكدين رغبتهم في التعاون بشكل أكبر مع الشركات المصرية خلال الفترة المقبلة، وذكر المجلس أنه تلقى طلب الشركة الأندونيسية، وقام بالتعميم على كافة الشركات الأعضاء، كما تم تنظيم اللقاءات لكافة الشركات أعضاء المجلس الذين أبدوا رغبتهم في لقاء الشركة الأندونيسية وذلك بعد عرض بياناتهم على الشركة المستوردة.

جهود لزيادة صادرات القطاع

ويسعى المجلس التصديري للصناعات الغذائية لزيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، عبر زيادة عدد البعثات التجارية للأسواق التقليدية، والأسواق الجديدة، التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية، وقام المجلس منذ بداية العام بإطلاق بعثة تجارية إلى كينيا، في إطار زيادة التواجد المصري في الأسواق الأفريقية.

في الوقت ذاته يستعد المجلس التصديري لإطلاق بعثة تجارية إلى الأردن خلال الشهر الجاري، وهي البعثة التي تشمل مستوردين من العراق وفلسطين وسوريا، بجانب الأردن، وتستهدف زيادة معدل الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق في ظل وجود المنتج المصري بتلك الأسواق، وضمن خطة المجلس لزيادة التصدير عبر تعزيز التواجد في الأسواق التقليدية، وفتح أسواق جديدة.

وكانت بيانات المجلس أظهرت أن صادرات مصر من الغذاء إلى الدول الأربع حققت نموا بنسبة 26% بنهاية العام الماضي، وكشفت البيانات أن القطاع تمكن من زيادة الصادرات إلى دول العراق وسوريا وفلسطين والأردن.