محافظ سوهاج يتابع تنفيذ مشروع مستشفى ساقلتة المركزي

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قبل قليل، أعمال مشروع إنشاء مستشفى ساقلتة المركزي، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وإزالة أية معوقات، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 75% حتى الآن، بتكلفة 410 ملايين و607 آلاف جنيه، حيث يأتي المشروع في إطار خطة المحافظة، بالتعاون مع وزارة الصحة، لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الطبية بسوهاج.

مبنى جديد وتطوير القائم بمساحة 7473 متراً مربعاً

ويشمل المشروع إنشاء مبنى جديد للمستشفى، وتطوير المبنى القائم على مساحة 7473 متراً مربعاً، لزيادة طاقة المستشفى إلى 186 سريراً، منها 78 سرير إقامة، و18 سرير للعناية المركزة، و 16 سرير إفاقة، و42 حضانة للأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى 32 كرسي غسيل كلوي.

مبنى داخلي من 6 أدوار و12 عيادة خارجية

ويتكون مبنى مستشفى ساقلته المركزي في سوهاج، من بدروم ودور أرضي وأربعة أدوار علوية، حيث يشتمل الدور الأرضي على قسم الطوارئ، وقسم الأشعة، بالإضافة إلى 12 عيادة خارجية، بينما يضم الدور الأول أقسام العلاج الطبيعي، والغسيل الكلوي، والمعامل، والمناظير، ومنطقة إقامة للمرضى، فيما يشمل الدور الثاني قسم العمليات، والعنايات المركزة، وقسم الإدارة، ونظم المعلومات، ومنطقة إقامة للمرضى، ويتضمن الدور الثالث قسم النساء والتوليد، وقسم الحضانات والأطفال المبتسرين، ومنطقة إقامة للمرضى، ويشمل الدور الرابع عدد 2 وحدة إقامة لأطقم الأطباء والتمريض.

بدء إجراءات تجهيز المستشفى بالمعدات والأثاث

ووجه محافظ سوهاج بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز المستشفى بالمعدات والأثاث اللازم، فور الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية، لتكون جاهزة لخدمة أبناء مركز ساقلتة.