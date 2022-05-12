محافظ سوهاج يشدد على فرض الرقابة والسيطرة على حركة نقل وتداول الأقماح

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعا لمتابعة موقف حصاد وتوريد الأقماح للشون والصوامع بنطاق المحافظة لموسم 2022، وبحث آليات فرض الرقابة والسيطرة على حركة نقل وتداول الأقماح، بحضور اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد، والعميد محجوب قاسم، مساعد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين لمنطقة جنوب الصعيد، ومحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وممثلي البنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة بسوهاج.

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع، على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لضبط منظومة توريد الأقماح، وتحقيق أعلى معدلات للتوريد، والعمل على الحفاظ على كل حبة قمح تصل إلى الصوامع والشون وتقليل الفاقد، وتسهيل إجراءات الاستلام تيسيرا على المزارعين.

أهمية تدقيق البيانات بشكل دوري

ووجه محافظ سوهاج بأهمية تدقيق البيانات بشكل دوري، وإعداد قاعدة بيانات لمزارعي القمح والجمعيات الزراعية، وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية والإدارات الزراعية لحصر الكميات المنزرعة بالقمح والمتوقع توريدها على أرض الواقع، موجها بعقد اجتماع دوري أسبوعي لجميع الجهات المعنية لمتابعة مستجدات موقف توريد الأقماح وإزالة أية معوقات.

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة والرقابة

وشدد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة والرقابة على حركة تداول الأقماح، موجها وكيل وزارة التموين بإعداد نموذج موحد للتصريح بتداول الأقماح عن طريق العبارات النيلية.